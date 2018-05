Chiamano la figlia ‘Blu’, Pm convoca i genitori/ Milano, “il nome non corrisponde al genere, cambiatelo”

Genitori convocati dalla procura di Milano, hanno chiamato la figlia Blu che non è nome né femminile né maschile, quindi non riconosciuto per legge

Secondo l'articolo 35 del Dpr 396/2000 il nome imposto al figlio deve corrispondere al sesso. E' così che una coppia di genitori che aveva voluto chiamare la figlia ormai di un anno e mezzo Blu si sono visti recapitare un avviso di convocazione alla procura della Repubblica di Milano. Ma come, in un'epoca storica dove le barriere tra i due sessi sono state abbattute, dove i figli possono diventare transgender, cioè cambiare sesso in qualunque momento, dove addirittura si proclama la neutralità di genere sessuale, ci si sofferma su queste banalità, che tra l'altro fanno comodo a tutti? Cosa c'è di meglio di un nome che non è maschile né femminile per indicare il sesso neutro, qualora in futuro questa bambina non si sentisse né maschio né femmina? Ma la legge è legge, probabilmente ancora per poco, e il procuratore ha letto loro le disposizioni al proposito: "Considerato che si tratta di nome moderno legato al termine inglese Blue, ossia il colore Blu, e che non può ritenersi attribuibile in modo inequivoco a persona di sesso femminile l'atto di nascita deve essere rettificato, anteponendo altro nome onomastico femminile che potrà essere indicato dai genitori nel corso del giudizio".

Se la coppia non si presenterà, il nome lo deciderà d'ufficio il giudice, così prevede la legge. La bambina ha un anno e mezzo ormai ed è abituata a sentirsi chiamare così: "Quando ci siamo presentati all'anagrafe per la registrazione ci avevano avvisato che poteva esserci il rischio di venir richiamati, ma ogni anno, secondo i dati Istat, ci sono circa sette Blu, in prevalenza bimbe. Non ci aspettavamo di dover cambiare nome un anno e mezzo dopo, quando ormai anche nostra figlia sa di chiamarsi Blu ed è scritto ovunque" dice il padre che, aggiunge, cercherà di convincere il giudice che all'estero il nome Blu è tranquillamente permesso.

