Facebook, Zuckerberg all'Europarlamento/ Video, "mi scuso per errori commessi", Tajani "democrazia in gioco"

Facebook, Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo: il CEO ha chiesto scusa per gli errori commessi, Antonio Tajani ha sottolineato che c'è "la democrazia in gioco"

Facebook, Mark Zuckerberg (LaPresse)

Facebook, Mark Zuckerberg presente al Parlamento Europeo per l'audizione sullo scandalo Cambridge Analytica, società che ha utilizzato i dati degli utenti del noto social network per alterare il risultato delle elezioni. Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, ha esordito così: "La decisione di Zuckerberg di venire qui al Parlamento europeo e partecipare alla riunione della conferenza dei presidenti rispondendo alle domande di tutti i gruppi politici, ed accettando che la riunione venga trasmessa in diretta in web streaming, è una vittoria del Parlamento europeo". Continua il presidente dell'Europarlamente, esponente di rilievo di Forza Italia: “La democrazia non può e non deve essere trasformata in una operazione di marketing, in cui chi si impossessa dei nostri dati acquisisce vantaggi a livello politico. C’è il rischio che alcuni partiti o addirittura alcune potenze straniere acquisiscano indebitamente questi dati per alterare i risultati elettorali nel loro interesse”.

MARK ZUCKERBERG AL PARLAMENTO EUROPEO

Ecco le prime parole di Mark Zuckerberg nel corso dell'audizione in corso a Bruxelles: “Nel 2016 siamo stati troppo lenti ad identificare l’interferenza russa su Facebook per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti: eravamo più concentrati su attacchi cyber più tradizionali come phishing e malware. Li abbiamo identificati e abbiamo avvisato le persone, ma non eravamo ancora abbastanza ben preparati per questo tipo di campagna di disinformazione coordinata, che adesso abbiamo preso a conoscere". Continua il CEO di Facebook, sottolineando gli sforzi fatti negli ultimi tempi: "Da quel momento abbiamo effettuato degli investimenti significativi per salvaguardare l’integrità delle elezioni, rendendo molto più difficili questi attacchi su Facebook. Sono fiducioso sul fatto che avanzando ulteriormente con questa tecnica, abbiamo già contribuito validamente in vari appuntamenti elettorali. Stiamo lavorando con i governi e con altre aziende tecnologiche per condividere le informazioni sulle minacce in tempo reale. In Germania nel 2017 abbiamo lavorato direttamente con l’ufficio federale tedesco”.

© Riproduzione Riservata.