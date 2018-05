Fausto Filippone/ Omicidio-suicidio a Francavilla: "non era malato", spunta un biglietto con dei nomi

Fausto Filippone, il manager che ha gettato la figlia dal cavalcavia dell'A14 per poi suicidarsi: l'uomo non era malato, si indaga sulla morte della moglie

Fausto Filippone (Chi l'ha visto)

La tragedia di Francavilla ha colpito l’opinione pubblica: domenica 20 maggio 2018 Fausto Filippone, noto manager della Brioni, ha gettato la figlia di appena dieci anni dal cavalcavia dell’A14. Dopo ore di trattative, con le forze dell’ordine che hanno provato a far desistere l’uomo dal farla finita, si è gettato nel vuoto dopo aver chiesto perdono per quanto fatto. In queste ore gli inquirenti stanno indagando anche sulla misteriosa morte della moglie Marina Angrilli: la 52enne è precipitata domenica dal terzo piano del palazzo di Chieti Scalo dove la famiglia abitava, deceduta in seguito all’ospedale SS. Annunziata a causa delle gravi lesioni riportate. Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto Fausto Filippone a compiere il tragico gesto, ma sembra sempre più collegato alla morte della compagna, nonostante alcuni eventi che lo hanno scosso negli ultimi tempi: su tutti la morte della madre e il suicidio di un amico.

FAUSTO FILIPPONE "NON ERA MALATO"

Come vi abbiamo sottolineato, gli inquirenti stanno indagando sui motivi che hanno spinto Fausto Filippone a compiere il tragico gesto ed è giunta una notizia molto importante: l’uomo non aveva nessun tipo di problema psichico. Non ci sono testimoni della caduta dell’appartamento della moglie Marina Angrilli: il sospetto è che sia stato lo stesso 49enne a spingere la compagna giù dal balcone, ma non ci sono nuovi elementi a confermarlo. Possibili novità potrebbero arrivare da un foglio che Fausto Filippone ha perso mentre si è lasciato cadere nel vuoto dal Viadotto Alento. Today.it riporta il commento del questore di Chieti Raffaele Palumbo: “È un foglietto confuso. La squadra mobile sta cercando di dare un senso e un’identità agli appunti segnati sopra”. Da segnalare, infine, che è stato escluso fin qui il possibile dissidio tra moglie e marito: la coppia non era in crisi e non è presa in considerazione l'ipotesi di un omicidio-suicidio per questioni familiari.

