Incidente a Comabbio: muore ragazzo di 32 anni/ Si è ribaltato col furgone, morto sul colpo

Morto un ragazzo di 32 anni in provincia di Varese

Nuovo incidente mortale avvenuto nelle scorse ore. Nella tarda serata di lunedì, a Comabbio, paesino di circa 1000 abitanti situato sull’omonimo lago in provincia di Varese (Lombardia), ha perso la vita un ragazzo di 32 anni. Per cause ancora da accertare, il furgone su cui viaggiava si è ribaltato, e l’autista è morto sul colpo, probabilmente a seguito dell’impatto violentissimo subito. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, e non è da escludere che il mezzo stesse andando a forte velocità, o che le condizioni dell’asfalto non fossero perfette, vista la pioggia che si è abbattuta in queste ore in Lombardia. Una volta verificatosi lo schianto, sono stati subito allertati i soccorsi.

SONO GIUNTI SUBITO I SOCCORSI

Sul posto sono giunti tre ambulanze e un elicottero, ma come detto prima, per il giovane non c’è stato nulla da fare, morto sul colpo. I vigili del fuoco del distaccamento di Ispra hanno estratto il cadavere dal furgone, e sono intervenuti con un’autopompa e un’autogru. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 23:00, e la statale del lago di Monate è spesso e volentieri scenario di schianti, tamponamenti e scontri. Da anni le amministrazioni locali stanno cercando di risolvere il problema, modificando la circolazione stradale, ma il problema continua a persistere. In attesa che venga fatta qualche concreta modifica alla circolazione, è morto un altro ragazzo.

