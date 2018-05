Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 22 maggio: i numeri vincenti! Video (conc 61/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 22 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.61/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il Lotto, Superenalotto e 10eLotto stanno per regalare nuove emozioni a tutti i giocatori, grazie al concorso che questa sera premierà i più fortunati. I giochi della Sisal sono una garanzia in fatto di premi, anche se fino all'ultimo nessun appassionato potrà dire di avere la vittoria in tasca. Le ultime vincite del Lotto però promettono bene, dato che l'ultima estrazione ha distribuito più di 5 milioni di euro in premi. La vincita più alta è finita nella provincia di Bologna, a Castel San Pietro Terme, grazie ad un giocatore che ha centrato terno e ambo sulla Nazionale per il valore di 23.750 euro. Per il 10eLotto, il più fortunato è stato un vincitore della provincia di Reggio Calabria, di Rosarno, che è riuscito a centrare 5 numeri su 5 totali ed un premio da 12 mila euro. Due vincite gemelle invece per il secondo posto in classifica, ciascuna da 10 mila euro: i vincitori sono di Catania e della provincia di Taranto, di Mottola. Nel primo caso la combinazione vincente è stata di 5 numeri indovinati su 5 giocati, mentre nel secondo sono stati realizzati 8 numeri su 9 giocati nella schedina.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto e il Jackpot ritornano in pista questa sera, grazie ad un nuovo concorso tutto da scoprire. I numeri vincenti potrebbero svelare l'estrazione della sestina, il premio più desiderato dagli appassionati della Sisal. Il bottino è di 37,5 milioni di euro, a cui si aggiungono anche le quote minori. Nell'ultimo appuntamento il montepremi ha infatti registrato una nuova assenza, così come 5+1, 5+ e 4+. Il premio più alto è stato centrato quindi da sette appassionati grazie al 5, per un premio del valore di oltre 29 mila euro. 95 giocatori hanno invece realizzato 3.188 euro grazie al 3+, mentre 518 appassionati hanno conquistato il premio del 4, ovvero 408,63 euro. Rimangono alti i premi del 3, ovvero 31,88 euro, e quello del 2, pari a 6,15 euro: nel primo caso i vincitori sono stati 19.704, mentre nel secondo 315.034. Si chiude la classifica con le tre quote standard: al primo posto il 2+ con i suoi 100 euro, assegnati a 1.406 giocatori. A seguire l'1+ da 10 euro con i suoi 9.870 vincitori e infine i 5 euro che lo 0+ ha donato ai suoi 23.968 vincitori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I numeri vincenti del Lotto ci attendono fra pochissimo: avete già pensato ai numeri da giocare? Il vero dubbio per tutti gli appassionati riguarda proprio la combinazione con cui vorranno sfidare la sorte: smorfia napoletana, maxi sistemi scientifici, il consiglio di un amico oppure l'interpretazione dei sogni? Di possibilità ce ne sono tante, ma è possibile che per qualcuno i dubbi siano ancora presenti. La nostra Rubrica vi permette invece di superare l'ostacolo con facilità e grazie al sostegno della smorfia, vi propone dei numeri da giocare. Si parte ancora una volta da una notizia recente, che questa volta ci svela le dimensioni del fungo più grande del mondo. Secondo uno studio dell'Oregon, il fungo gigante è fra i più antichi della Terra e continua a vivere da oltre duemila anni. Si tratta di una specie che ricopre più di 8 milioni di metri quadrati, vale a dire la grandezza di più di 1.665 campi da calcio. Il fungo gigante è inoltre dotato di radici con cui uccide qualunque organismo incontri lungo la sua strada, redendendo così la specie fra le più mortali dell'intero pianeta. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il fungo, 43, la superficie, 29, la grandezza, 62, il veleno, 18, e il campo, 46. Come Numero Oro scegliamo invece il gigante, 24.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Jackpot e il SuperEnalotto sono pronti ad una nuova estrazione, mentre tutti i giocatori si preparano per assistere alla scoperta dei nuovi numeri vincenti. Questa sera avrà luogo la prima estrazione della settimana, con la possibilità di vincere il montepremi del gioco Sisal. Senza nulla togliere a tutte le quote minori che con i loro premi saprebbero di certo cambiare la vita di tutti gli appassionati. Dai numeri fino alla location per i festeggiamenti, i giocatori più abili e previdenti hanno già completato ogni step che li separa dalla vittoria finale. Altri invece sono alla ricerca di un valido aiuto per un progetto da realizzare nell'immediato, grazie ad una fetta del proprio bottino. KickStarter e la nostra Rubrica si uniscono anche oggi per proporvi un'iniziativa interessante che vi parla della bellezza della Terra. Earth è infatti il primo dispositivo per imparare tutto ciò che c'è da sapere sul nostro pianeta, grazie all'esperienza immersiva della realtà virtuale. Una semplice app da installare sul proprio smartphone farà la differenza: il device ci permetterà di scoprire le tante curiosità sulla Terra, dalla sua composizione fino ai nomi di ogni strato presente e molto altro ancora. L'iniziativa è appena stata lanciata e occorrono ancora 45 giorni prima che l'asta venga conclusa: il goal è invece di oltre 25 mila euro.

