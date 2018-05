Roma, cancellati murales dedicati a boss a Tor Bella Monaca/ Blitz notturno della polizia: presente la Raggi

Roma, cancellati murales dedicati a boss a Tor Bella Monaca: blitz notturno della polizia locale per fare sparire i graffiti dedicati Cordaro e Moccia.

Murales di Tor Bella Monaca (Twitter)

Roma, cancellati murales dedicati a boss a Tor Bella Monaca: blitz notturno della polizia locale, che ha cancellato i graffiti dedicati a Serafino Cordaro e Antonio Moccia. Come sottolineato dai colleghi de Il Fatto Quotidiano, i due murales stavano li rispettivamente da sei anni e omaggiavano due boss: Serafino Cordaro, boss della droga di Tor Bella Monaca assassinato fuori dal suo bar, e Antonio Moccia, figlio di Vincenzo e nipote di Giuseppe Moccia, capostipite del clan camorristico insediatosi nella Capitale. La polizia locale di Roma Capitale, guidata dal comandante Antonio Di Maggio, nel corso della notte si è recata a Tor Bella Monaca: il primo murales era sito nel complesso popolare R9 di via Paolo Ferdinando Quaglia, il secondo sulla cinta stradale dell’R5 a via Amico Aspertini.

PRESENTE VIRGINIA RAGGI

La Questura di Roma ha messo a disposizione ingenti mezzi per compiere l’operazione, per timore di possibili reazioni dei residenti: da segnalare solo la protesta di una signora che ha contestato la rimozione di uno striscione dedicato al defunto Serafino Cordaro. Presente anche il Sindaco Virginia Raggi, che dopo la rimozione dei graffiti ha ringraziato gli agenti: “Voglio ringraziare tutti voi per lo sforzo in quanto non era semplice. Temo che non basterà questa prima passata, immagino che proveranno a riaffermare il loro potere. Ma noi saremo qui a vigilare”. Ha poi proseguito il Sindaco pentastellato, come riportato da Il Fatto Quotidiano: "Vogliamo dimostrare che le istituzioni sono presenti, che queste periferie non verranno più lasciate a loro stesse. C’era una parte della cittadinanza che aspettava questo da anni". Non è da escludere, dunque, che i murales tornino sui muri di Tor Bella Monaca nei prossimi tempi, ma Roma ha lanciato un messaggio chiaro...

