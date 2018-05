Santa Rita da Cascia/ Santo del giorno, il 22 maggio si celebra l'avvocatessa dei casi disperati

Il 22 maggio si celebra Santa Rita da Cascia. Nota come la Santa degli impossibili e l'avvocatessa dei casi disperati. Una grande tradizione devozionale attorno alla donna.

Santa Rita da Cascia è stata una monaca agostiniana, considerata la Santa degli impossibili e l'avvocatessa dei casi disperati. La Santa viene festeggiata il 22 di maggio. Rita da Cascia è stata una delle pochissime Sante a ricevere le stigmate, e in particolare una ferita sulla fronte dovuta alla corona di spine. Margherita Lotti nacque a Roccaporena, in Provincia di Perugia, nel 1381, in una famiglia abbastanza agiata. Le notizie certe sulla sua vita sono molto scarse. Pare però che sposò un soldato o un ufficiale d'armi, da cui ebbe due figli. Dopo la morte in rapida successione del marito e di entrambi i figli, Margherita cercò di entrare in convento come novizia. Come monaca, presso Cascia, Rita si impegnò sia nella preghiera che nell'assistenza ai poveri e agli ammalati. Nel 1432 o, secondo altre fonti, nel 1442, Rita ottenne sulla fronte una stigmate della corona di spine, che la tormentò tutta la vita. La ferita scomparve miracolosamente per un breve periodo nel 1446 per concedere a Santa Rita una visita a Roma. Al ritorno dal pellegrinaggio Rita si ammalò e morì il 22 maggio del 1447. La donna, già molto conosciuta nella zona di Cascia, fu subito considerata in odore di santità e oggetto di devozione popolare, tanto che il corpo non fu mai sepolto, ma venne lasciato esposto. Già negli anni seguenti alla sua morte Rita fu ritenuta responsabile di numerosissimi miracoli. Rita fu però proclamata beata solo nel 1628 da papa Urbano VIII e canonizzata nel 1900 da Leone XIII.

Nonostante sia stata santificata in tempi abbastanza recenti, attorno a Santa Rita da Cascia esiste una tradizione devozionale molto antica. A lei sono dedicate moltissime parrocchie in tutta Italia. Santa Rita da Cascia è patrono, fra molti altri Comuni, di Molfetta (Ba), dove la festa del 22 maggio è molto sentita. Già dal 13 maggio cominciano le novene in preparazione alla processione del 22. Il giorno prima si svolge la cerimonia del Transito, in cui vengono benedette e distribuite delle rose, uno dei simboli della Santa. Il 22 l'intera città viene addobbata a festa e una grande processione attraversa le vie principali portando una statua della Santa. Negli ultimi anni alla processione si è affiancato un corteo storico con figuranti, spettacoli di sbandieratori e musica con strumenti medievali.

Oltre a Santa Rita da Cascia il 22 maggio si festeggiano, fra gli altri, anche Santa Giulia martire, il vescovo Sant’ Eusebio di Como, i Santi Casto ed Emilio Martiri e l'abate San Giovanni da Parma. Cascia è un piccolo Comune della Provincia di Perugia, noto soprattutto per avere dato i natali alla Santa. Ancora oggi il paese ospita la Basilica dedicata alla Santa, con annesso il monastero dove visse Rita e il Santuario dove ne è ancora oggi conservato il corpo. Roccaporena, dove nacque Rita, è una frazione montana di Cascia, La Santa, in effetti, visse la sua intera vita all'interno del paese, assentandosi solo per un breve periodo per un pellegrinaggio a Roma.

