Strage di Ustica/ Cassazione: “Il ministero della difesa e delle infrastrutture devono risarcire Itavia”

Itavia dovrà essere risarcita dallo stato per la strage di Ustica

Lo stato dovrà risarcire Itavia, la compagnia aerea famosa per la strage di Ustica. A dirlo è stata la Cassazione a sezioni Unite, che ha confermato di fatto la responsabilità del Ministero della difesa e delle infrastrutture, per quanto accaduto il 27 giugno del 1980, l’abbattimento dell’aereo DC9 sui cieli siciliani. Ora toccherà ai giudici della III sezione civile stabilire se i 265 milioni di euro chiesti come risarcimento, saranno una cifra equa oppure troppo eccessiva. Stando alla suprema corte, i ministeri sono ritenuti responsabili perché hanno omesso «Attività di controllo e sorveglianza della complessa e pericolosa situazione venutasi a creare nei cieli di Ustica». In poche parole, avrebbero dovuto evitare il volo di linea, o per lo meno, non farlo passare in quello spazio aereo, sapendo della tesissima situazione internazionale di quegli anni. Il 27 giugno di 38 anni fa, un volo partito da Bologna e diretto a Palermo, fu colpito da un missile senza alcun preavviso da parte degli addetti ai lavori italiani.

A QUANTO AMMONTA IL RISARCIMENTO?

Itavia aveva già incassato ai tempi 3 miliardi e ottocento milioni di lire, quindi la III sezione civile della Cassazione, come si legge sull’edizione online de Il Fatto Quotidiano, ha chiesto alle Sezioni Unite di decidere se la stessa compagnia aerea fallita, dovesse ricevere un ulteriore risarcimento danni. Tra l’altro, i 265 milioni di euro richiesti come risarcimento, risultano essere in gran parte interessi che continuano a decorrere, visto che ormai sono quasi 4 decenni che questa vicenda giudiziaria va avanti. Nel dettaglio, 27.5 milioni di euro erano il risarcimento del danno, 105 milioni la rivalutazione dello stesso, e 132 di interessi.

