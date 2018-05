Vicenza, incidente in A31: auto in fiamme/ Ultime notizie, Alberatone: almeno 3 morti carbonizzati

Vicenza, doppio incidente in A31 ad Albettone: prima schianto tra due auto, poi un tir tampona tre veicoli fermi in coda. Incendio e 3 morti carbonizzati tra le lamiere

22 maggio 2018 Niccolò Magnani

Incidente a Vicenza su A31 (Vigili del Fuoco, Twitter)

Un inferno vero e proprio quello avvenuto in zona Vicenza sull’Autostrada A31 poche ore fa: attorno alle 12.30, all’altezza del comune di Albettone, tre auto si sono scontrate tra loro - alcuni dicono per un tamponamento improvviso di un tir ad uno dei veicoli - provocando un maxi incidente stradale dagli esiti purtroppo drammatici. I vigili del fuoco infatti sono arrivati subito sul posto dato che le tre auto, con una quarta coinvolta nella carambola terribile, si sono subito incendiate. Dopo le difficili operazioni di estrazioni, dalle lamiere sono stati purtroppo recuperati almeno 3 corpi carbonizzati senza vita degli occupanti sventurati. Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza, la dinamica dell’incidente sarebbe stata di diverso svolgimento e probabilmente si avvicina di più alla realtà dei fatti, con tutte le informazioni reperite su rilievi dei pompieri e delle prime forze dell’ordine giunte sul luogo: in poche parole, gli incidenti sarebbero stati due, uno “conseguenza” dell’altro con il bilancio salito in questi ultimi minuti a 4 vittime.

CHIUSA L’AUTOSTRADA IN DIREZIONE VICENZA

La dinamica dell’incidente avvenuto sull’A31 Valdastico Sud è purtroppo gravissima: intorno a mezzogiorno due auto si sono schiantate dopo un contatto violento appena dopo il casello di Albettone-Barbarano, in direzione Piovene Rocchete. Pesante fin da subito il bilancio visto che una persona è stata sbalzata fuori dal veicolo sbattendo violentemente sull’asfalto. A quel punto si è creato subito una lunga coda di auto incolonnate proprio per quel incidente stradale: purtroppo un tir, non vedendo quella coda, è arrivato a tutta velocità non riuscendo a frenare in tempo e colpendo tre auto ferme nel traffico. Immediatamente i veicoli sono andati a fuoco, con il panico per qualche minuto esploso tra tutte le auto presenti. Il bilancio è terribile: la vittima del primo incidente è morta poco dopo in ospedale, mentre tre occupanti dei veicoli andati a fuoco sono morti carbonizzati, come abbiamo già raccontato qui sopra. Gli occupanti della terza vettura invece sono riusciti a fuggire mentre le prime tre persone, a bordo delle altre due auto, sono rimaste tragicamente intrappolate tra le fiamme. Come riporta ancora il Giornale di Vicenza, “La A31 alle 12.30 è stata chiusa e il traffico al momento è bloccato”.

