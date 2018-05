Catania, schiaffi e insulti a scuola: sospesa maestra elementare/ Video, è stata denunciata per maltrattamenti

Catania, schiaffi e insulti a scuola: sospesa maestra elementare, video. La donna di 59 anni di Aci Catena è stata denunciata per maltrattamenti e lesioni. Le ultime notizie

23 maggio 2018 Silvana Palazzo

Catania, schiaffi e insulti a scuola: maestra sospesa

Un nuovo caso di maltrattamenti a scuola dopo il caso dell'asilo nido di Parma. Un'insegnante di 59 anni di Aci Catena è stata sospesa per un anno dall'esercizio della sua professione ed è indagata per i delitti di maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate. La maestra di scuola elementare offendeva i suoi alunni, chiamati “teste di scecco” (teste di asino), li colpiva alla nuca, al viso e sulle mani, li strattonava con forza e rabbia per le braccia. Sono state le indagini dei carabinieri a rivelare che la maestra era solita sottoporre a maltrattamenti fisici e psicologici i piccoli scolari che le erano affidati. L'inchiesta è partita dalla denuncia presentata dai genitori di un alunno, che si erano accorti di un improvviso e preoccupante cambiamento di umore del figlio che non sopportava l'idea di andare a scuola. Tra l'altro aveva confidato loro di aver ricevuto uno schiaffo dalla maestra.

CATANIA, MAESTRA DI SCUOLA SOSPESA PER MALTRATTAMENTI

Grazie anche all'ausilio di intercettazioni ambientali e riprese video filmate, è stato possibile accertare lo stato di soggezione e timore che i bambini vivevano quotidianamente all'interno della classe durante l'orario scolastico, costretti a subire maltrattamenti della maestra che sistematicamente li mortificava ponendo quindi in essere le condotte sopra descritte. Schiaffi in faccia, colpi alla nuca e sulle mani, bambini presi per le braccia e strattonati con rabbia. Questo lo "spartito" in una scuola elementare di Aci Catena, per il quale la maestra è indagata per maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate. A ricostruire i fatti i carabinieri della compagnia di Acireale su delega della procura di Catania. La misura interdittiva di un anno è stata decisa dal gip del tribunale. Oggi sono state condivise le scioccante immagini di quanto accadeva all'interno della scuola e che riportano alla ribalta un tema delicato come quello dell'introduzione delle telecamere all'interno delle scuole.

© Riproduzione Riservata.