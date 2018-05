Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: i numeri vincenti! (220/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 23 maggio, i numeri vincenti in diretta con il concorso 220/2018. Numeri in diretta e in aggiornamento live. Le ultime notizie

23 maggio 2018 Silvana Palazzo

SiVinceTutto Superenalotto

Torna SiVinceTutto, il concorso speciale del SuperEnalotto: oggi, come ogni mercoledì, è in programma una nuova estrazione. Tra qualche ora saranno disponibili i numeri vincenti del nuovo concorso, quindi le relative vincite. C'è grande attesa per la combinazione fortunata, del resto c'è voglia di portare a termine quell'assalto che è andato a vuoto la settimana scorsa. Nessuno infatti nell'ultimo appuntamento del SiVinceTutto è riuscito a indovinare i sei numeri vincenti, ma ben cinque ci sono andati molto vicino. Il rammarico per il mancato "6" sarà stato sicuramente grande, ma sarà durato giusto il tempo di realizzare che il "5" valeva 2.119,03 euro. Un bottino che fa sicuramente comodo, ma che potrebbe essere più corposo oggi per i fortunati, a patto di indovinare tutti i numeri della combinazione vincente. Altrimenti bisognerà ripiegare sulle altre categorie di vincita offerte da questo gioco.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Sono tantissimi coloro che partecipano alle estrazioni di SiVinceTutto, il concorso speciale del SuperEnalotto che mette in palio in un'unica sera il suo montepremi. In particolare da quando sono aumentate le possibilità di vincita, visto che si possono giocare ben 12 numeri nella speranza di indovinarne solo la metà. Se la settimana scorsa sono stati centrati premi per oltre 311 mila euro, quale sarà l'ammontare complessivo dopo l'appuntamento odierno? La domanda che però si fanno i tanti appassionati di SiVinceTutto è un'altra: come spendere l'eventuale vincita? Conviene però andare per gradi e ricordare, ad esempio, cosa è successo la settimana scorsa. I numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 16 maggio scorso sono stati: 40-46-61-76-79-83. presto conosceremo la nuova combinazione vincente. E se tra i giocatori fortunati ci fosse uno di voi? Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.