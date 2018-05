Ex vittima di bullismo mette ko rapinatori/ Vimodrone, 17enne esperto di arti marziali per combattere angherie

Immagine di repertorio (LaPresse)

Ex vittima di bullismo mette ko rapinatori: curiosa storia quella di Vimodrone, provincia di Milano, dove un ragazzo di 17 anni ha messo in fuga due malviventi grazie alle arti marziali imparate da piccolo per contrastare i bulli che lo avevano preso di mira. Come sottolinea Il Giorno, il ragazzo è stato aggredito a calci e pugni da due ventenni nordafricani che volevano rapinarlo. Il 17enne, il cui nome non è stato ancora reso noto, è riuscito a reagire e a mettere in fuga i due rapinatori, riuscendo inoltre a riprendersi il telefonino. Subito dopo è stato medicato in ospedale: dieci giorni di prognosi per contusioni al volto. Lo studente è stato aggredito mentre stava percorrendo una pista ciclabile all’interno di un parco, con i due nordafricani che lo hanno colto alle spalle e aggredito con calci e pugni. Il 17enne ha sporto denuncia, sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Vimodrone.

EX VITTIMA DI BULLISMO METTE KO RAPINATORI

Un grande gesto di coraggio da parte di questo giovane ragazzo, la cui storia è ancora più bella come sottolineato dai colleghi di Milano Today. Il 17enne infatti in passato, quando aveva appena 10 anni, è finito nel mirino di alcuni bulli suoi compagni di classe: una pagella lodevole, con soli 9 e 10, e un carattere schivo che lo ha portato a sopportare in silenzio le botte. Un silenzio che si è protratto per alcuni mesi, fino a quando ha avuto il coraggio di raccontare quanto successo ai suoi genitori. Mamma e papà hanno deciso di iscriverlo ad una scuola di arti marziali, muay thai per essere precisi, così da fortificare il suo carattere ed evitare la sopraffazione e le angherie dei bulli. Un insegnamento che gli ha permesso di saper affrontare una situazione pericolosa come quella vissuta ieri pomeriggio al parco della Martesana a Vimodrone.

