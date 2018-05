GIOVANNI FALCONE, STRAGE DI CAPACI: 26 ANNI FA L'ATTENTATO/ La sorella Maria: “Non abbiamo ancora vinto”

Giovanni Falcone, Strage di Capaci: 26 anni fa l'attentato che ha cambaito la storia d'Italia. Ma la sua idea di legalità alimenta lotta alla mafia. Ultime notizie sugli eventi organizzati

23 maggio 2018

Strage di Capaci, 26 anni fa l'attentato a Giovanni Falcone

“Non abbiamo ancora vinto”. Così parla Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone, ucciso 26 anni fa a Capaci durante il tristemente noto attentato. Presente a Palermo, dove è giunta la Nave della legalità salpata ieri sera da Civitavecchia con a bordo mille ragazzi, ha spiegato: «Gli insegnanti ci permettono di far camminare le idee di Giovanni – le parole riportate dall’edizione online del quotidiano La Repubblica - sulle gambe di tanti giovani e ci danno la speranza che ce la possiamo fare. Non abbiamo ancora vinto le mafie. E le notizie degli ultimi giorni ci danno la consapevolezza che esiste una mafia silente. Vogliamo continuare a coltivare la speranza». Maria, numero uno della Fondazione Falcone, si è sempre attivata nella lotta alle mafie, ed è convinta che non bisogna fermarsi se si vuole battere questo nemico, che ormai da un secolo si annida nelle camere di potere dell’Italia, controllando diversi giri di affari da nord a sud. Presenti all’evento anche il presidente della Camera, Roberto Fico, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, e Giovanni Legnini, vicepresidente del Csm. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

26 ANNI FA LA STRAGE DI CAPACI

Dal 1992 non c'è 23 maggio nel quale il pensiero non vola subito a Giovanni Falcone. La strage di Capaci è una ferita che continua a sanguinare, nonostante siano trascorsi ventisei anni. Alle 17.58 la storia italiana è cambiata: in un tunnel sotto l'autostrada A29 che collega Palermo a Mazara del Vallo 500 chili di tritolo esplosero uccidendo Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Dietro la mano di Giovanni Brusca, l'uomo che azionò il telecomando a distanza che innescò l'esplosione, c'era la mafia. L'uccisione di Falcone fu decisa dalla “cupola”, il gruppo di capi delle principali famiglie mafiose, comandate all'epoca dal boss Totò Riina. L'esplosivo fu compattato per aumentarne la capacità distruttiva, mentre una rete da letto e un materasso furono usati per occludere l'accesso al tunnel dove fu nascosto l'esplosivo. Oggi lì dove fu premuto il pulsante del telecomando c'è una casina bianca dove campeggia in blu la scritta “No alla mafia”, un benvenuto per i cittadini onesti e un monito per tutti gli altri.

GIOVANNI FALCONE, STRAGE DI CAPACI: 26 ANNI FA L'ATTENTATO. GLI EVENTI

Le idee di Giovanni Falcone, così come quelle di Paolo Borsellino, si ritrovano nelle coscienze di quegli studenti siciliani che in mattinata accoglieranno l'arrivo di oltre mille coetanei arrivati con la “nave della legalità” salpata ieri dal porto di Civitavecchia, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il loro “no” alla mafia è ogni anno sempre più forte. Alle 10 nell'Aula Bunker dell'Ucciardone si tiene la cerimonia istituzionale con il Presidente della Camera Roberto Fico, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini, la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli, il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho, il capo della polizia Franco Gabrielli, il rappresentante del Federal Bureau of Investigation (Fbi) John Brosnan e la presidente della Fondazione Falcone e sorella di Giovanni, Maria. Presenti anche Giuseppe Ayala e Pietro Grasso, due dei magistrati protagonisti del processo contro Cosa Nostra istruito da Falcone e Borsellino. Nel pomeriggio sfileranno due cortei che si incontreranno per il minuto di silenzio alle 17.58, ora esatta della strage di Capaci. Quest'anno la voglia di riscatto parte proprio da chi è nato e cresciuto lì: diversi gli eventi organizzati, anche un festival, concerti e diversi spettacoli, oltre che dibattiti.

