LIVORNO, CROLLA PAVIMENTO A SCUOLA/ Video, prof vola giù da tre metri: Nogarin invoca investimenti

Livorno, crolla il pavimento a scuola, prof cade al piano di sotto: volo di 3 metri e trauma alla scapola. Il docente ha superato una zona interdetta per aprire una finestra

23 maggio 2018 - agg. 23 maggio 2018, 16.17 Davide Giancristofaro Alberti

Il buco nel pavimento dopo la caduta del prof - Youtube

Sulla tragedia sfiorata di Livorno, con il crollo del pavimento all'Istituto Colombo, è intervenuto anche il Sindaco della città Filippo Nogarin. Ecco il suo commento su Facebook: "Un docente dell'istituto tecnico Colombo, che oltretutto è un amico oltre che un consigliere comunale, è caduto da tre metri di altezza a causa del cedimento di un pavimento in cartongesso. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato lui a commettere un'imprudenza, recandosi in un posto in cui non avrebbe dovuto accedere, visto che sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione".

Successivamente il sindaco pentastellato ha invocato investimenti dal Governo: "A scanso equivoci, chiariamo subito che questa è una scuola superiore e la sua manutenzione è dunque in capo alla Provincia. Ma il punto fondamentale è un altro: il patrimonio scolastico del nostro paese ha un disperato bisogno di manutenzione e questo significa che gli investimenti non possono più essere rimandati. Se vogliamo davvero garantire la sicurezza di chi frequenta le nostre scuole, è necessario che il governo investa con decisione. Noi, nel nostro piccolo, lo stiamo facendo. Abbiamo infatti quasi triplicato gli investimenti nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie, passando da 1,2 milioni a oltre 3 milioni di euro l'anno. E abbiamo investito altre 750mila euro per le verifiche sismiche. Ora tocca a Roma". (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

LIVORNO, CROLLA PAVIMENTO A SCUOLA

Una vicenda che ha dell’assurdo quello che ci giunge da un istituto scolastico di Livorno. Presso la scuola professionale C. Colombo, situata nella nota città toscana, un professore è crollato al piano di sotto, dopo che il pavimento sotto i suoi piedi è ceduto. L’incidente è avvenuto questa mattina, quando erano passate da poco le otto, e quando stava per iniziare la giornata. Gli alunni hanno chiesto al professore se potesse aprire le finestre vista l’alta temperatura in aula, e l’insegnante ha così deciso di accontentarli: non sapeva però che quella semplice operazione gli avrebbe fatto prendere di lì a poco uno spauracchio. Forse per lo sforzo nell’aprire la finestra (ma questa non deve essere una scusante), il pavimento costruito in cartongesso é crollato sotto i suoi piedi, con il prof che è quindi volato nel piano sottostante.

ERA UNA ZONA INTERDETTA

Subito sono stati allertati i soccorsi, con il malcapitato che è stato riportato in codice giallo presso l’ospedale più vicino, dopo un trauma alla scapola. Attenzione però, se è vero che da una parte questi incidenti non dovrebbero verificarsi, è vero anche che la zona dove è avvenuto il crollo era interdetta, come ha spiegato la preside dell’istututo, Simonetta Costagliola: «Quel ballatoio è interdetto – le parole riportate dal quotidiano La Repubblica - e le finestre possono essere aperte solo dai collaboratori scolastici. Chiederò alla provincia di provvedere a installare un sistema che garantisca maggiore sicurezza». Lo stesso prof ha ammesso le proprie responsabilità dopo l’incidente: «Ho sbagliato, non dovevo essere lì». Fortunatamente il tutto si è risolto senza alcun grave ferito, solo con tanto spavento, e forse qualche risata. Clicca qui per il video dell'accaduto

