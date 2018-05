Melfi-Potenza, incidente stradale: un morto e due feriti/ Ultime notizie: scontro tra auto e camion

Melfi-Potenza, drammatico incidente stradale: un morto e due feriti per uno scontro tra auto e camion. Le ultime notizie: un ferito grave a Como per sinistro moto-auto

23 maggio 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale (Foto: Pixabay)

Un drammatico incidente stradale è avvenuto oggi, mercoledì 23 maggio 2018, sulla Potenza-Melfi. Le cause sono ancora in fase di accertamento ma, stando a quanto si è appreso, nell'incidente sarebbero rimaste coinvolte due auto e un'autocisterna. Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, un uomo è morto dopo lo scontro di questa mattina. L'impatto si è verificato all'altezza del Km 2,300, a pochi chilometri dal capoluogo lucano. La Golf si è ridotta ad un ammasso di lamiere contorte, per il conducente non c'è stato nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. Per estrarre il corpo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il conducente dell'autocisterna e una donna, invece, risultano feriti, come riportato da robexnews. Dall'analisi dei danni riportati dai mezzi si può ipotizzare che lo scontro sia stato frontale. Non è da escludere comunque che l'incidente sia stato causato anche dall'asfalto reso viscido dalla pioggia. La strada, che in passato è stata teatro di altri gravi incidenti, è stata chiusa al traffico. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia stradale, oltre a vigili del fuoco e sanitari del 118.

COMO, SCONTRO AUTO MOTO: UN FERITO GRAVE

Un incidente stradale si è verificato questa mattina anche a Como nei pressi di uno dei poli dell'Università dell'Insubria. Nel sinistro sono coinvolte un'automobile e una moto. Ad avere la peggio è stato un uomo di 69 anni, che era in sella alla moto: è stato trasportato in ospedale in codice giallo dai soccorritori. Sarebbe rimasto ferito in modo grave. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Cri di Como e un'automedica. Non sono ancora note le cause né la dinamica del sinistro. L'incidente si è verificato in via Valleggio, che è stata temporaneamente chiusa questa mattina dal comando dei vigili del fuoco dopo l'incidente avvenuto intorno alle 8.30 vicino al civico 9 per consentire i soccorsi. Per i rilevamenti del caso anche gli agenti della Polizia locale e della Questura di Como. Come riportato da QuiComo, la strada, dopo i soccorsi e i rilievi da parte dei vigili, è stata riaperta al traffico.

