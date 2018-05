Neonato abbandonato nel passeggino a Brescia/ L’agente che l’ha preso in braccio: “Chiamatelo Antonio come me"

Neonato abbandonato nel passeggino a Brescia, l’agente che l’ha preso in braccio: “Chiamatelo Antonio, come me". Non sono ancora stati trovati i genitori che hanno abbandonato il piccolo

Neonato abbandonato in centro a Brescia

Nella tarda serata di lunedì un bimbo di appena 10 giorni è stato ritrovato da una signora nel centro storico di Brescia. Leonella, così si chiama la donna che incuriosita dopo aver visto un passeggino senza alcun adulto al suo fianco, è scesa di casa per andare a controllare assieme al figlio Davide. «Credevamo fosse un oggetto abbandonato – racconta ai microfoni del quotidiano Il Giorno - invece in quel passeggino c’era un bimbo, vivo». Arrivati in strada, la scoperta sorprendente: un seggiolino per auto montato in un passeggino, e al suo interno vi era un bambino avvolto in una coperta di lanetta azzurra, che piangeva e allungava le manine. «Capita spesso che qui lascino dei rifiuti ingombranti», ha proseguito la signora Leonella, ma quella volta non si trattava di un rifiuto, bensì di un piccolo in carne ed ossa.

"SPERO LO CHIAMINO COME ME"

Una volta accertatisi della presenza del bambino, i due hanno subito chiamato il 112, giunti verso le 21 presso corso Martiri della Libertà in Brescia. Il primo a prendere in braccio quel bambino di soli pochi giorni è stato l’agente Antonio, che commosso racconta: «Il piccolo piangeva, l’ho preso in braccio per coccolarlo e lui si è tranquillizzato. Accanto a sé aveva un biberon di latte e una borsa con i pannolini, altro latte in polvere e qualche cambio». Il poliziotto, già padre di due figli di 4 e 10 anni, ha proseguito: «Ora è in Neonatologia, ci hanno detto che è in ottime condizioni di salute e ben nutrito. Era stato abbandonato da mezz’ora, al massimo un’ora, spero gli venga dato il mio nome». Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire i fatti, tramite l’ausilio di telecamere e testimoni: per ora non sembrano però esserci indizi significativi.

© Riproduzione Riservata.