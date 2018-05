Parma, arrestate due maestre dell’asilo/ Violenza e maltrattamenti sui bambini: “Mangia come un animale!”

Parma, arrestate due maestre dell’asilo, violenza e maltrattamenti sui bambini: “Mangia come un animale!”. Due insegnanti sono state fermate nelle scorse ore a Colorno

Nuovo caso di maltrattamenti sui bambini di un asilo. Come riportato poco fa dall’agenzia Ansa, due maestre sono state arrestate in quel di Colorno, un comune di circa 9000 abitanti situato nella provincia di Parma (Emilia Romagna). Le due insegnanti “prelevate” dai Carabinieri, sarebbero accusate di maltrattamento nei confronti dei propri alunni, di età compresa fra i 3 e i 5 anni. Gli stessi bambini sarebbero stati terrorizzati dalle insegnanti, visto i loro metodi punitivi ogni qualvolta i piccoli “sbagliavano”. «Mangia col piatto in mano come un animale», una delle frasi intercettate dalle forze dell’ordine, che una maestra avrebbe urlato ad un alunno semplicemente perché lo stesso non stava fermo.

LE INDAGINI PARTITE DALLE DENUNCE DEI GENITORI

Le indagini sono scattate una volta che sono partite le segnalazioni di alcuni genitori; in seguito sono state piazzate delle telecamere nelle varie aule dell’asilo di Colorno, e una volta colte in flagrante, le forze dell’ordine sarebbero intervenute. I piccoli bambini erano costretti dalle insegnanti a subire ripetute violenze fisiche e psicologiche, inoltre, venivano messi spesso e volentieri in punizione per delle banalità. Ora le due maestre saranno sentite dagli inquirenti, e poi si capirà se le stesse saranno colpevoli o meno dei reati ipotizzati. Logico che l’arresto rappresenta senza dubbio un intervento che le forze dell’ordine hanno deciso di attuare solamente quando sicuri della (quasi) colpevolezza.

