Roma, paura in gita: pullman fuori strada a Bracciano/ Ultime notizie, 35 bambini a bordo: verifiche su feriti

Paura in gita a Roma: pullman fuori strada a Bracciano vicino al Lago. Ultime notizie, ecco cosa è successo: verifiche sui feriti, il mezzo finito in un avvallamento del terreno

23 maggio 2018 Niccolò Magnani

Bracciano, pullman fuori strada (Twitter, Vigili del Fuoco)

Paura nella gita fuori porta di questa mattina sul Lago di Bracciano vicino a Roma, precisamente in Via Tragliatella: un pullman con a bordo 35 bambini e 4 insegnanti è finito fuori strada rischiando seriamente di ribaltarsi sul ciglio della Statale ben oltre il guardrail piegato completamente dall’ingombrante mezzo. Sono al momento sconosciute le cause che hanno portato al rischio di una tragedia immane, qualora il pullman avesse fatto qualche piccola rotazione in più e si fosse a quel punto letteralmente ribaltato: pare che alle ore 10.20 di stamattina l’incidente che non vede coinvolti altri mezzi o veicoli, il pullman scolastico abbia avuto problemi sul suo percorso, forse uno sbandamento improvviso, arrivando ad inclinarsi pericolosamente come vedete nella foto postata dai Vigili del Fuoco sul canale ufficiale Twitter dei pompieri. Immediato l’arrivo delle principali forze dell’ordine, in particolar modo il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), l’Autogru, il Capo Turno Provinciale e il Funzionario di Servizio.

VERIFICHE SU FERITI

Secondo una primissima informazione filtrata dalla Municipale di Roma, non vi sarebbero feriti “seri” all’interno della scolaresca ma sono in corso approfonditi controlli per provare a fugare ogni dubbio sulla presenza di ferite per i giovanissimi presenti sul pullman e notevolmente spaventati dall’incidente. I bimbi assieme ai docenti sono stati aiutati dagli uomini dei Vigili del Fuoco a scendere dal mezzo pericolante ma nessuno ha avuto bisogno, sul momento, di ricevere cure mediche particolari. Con i controlli del nucleo alpino fluviale si cerca di capire se vi sia stato un eventuale cedimento del terreno e della strada sulla quale passava, vicino al Lago di Bracciano, il pullman con la scolaresca romana. Secondo le informazioni del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, il grande veicolo si sarebbe ritrovato in un avvallamento inusuale dell’asfalto finendo a bordo strada e rischiando per qualche secondo di ribaltarsi con tutti quei passeggeri a bordo.

