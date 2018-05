Sarah Scazzi, l'ex di Ivano Russo: "Quel giorno uscì"/ Processo bis, il giovane ha mentito? “Me lo confermò”

Sarah Scazzi, nuova udienza del procedimento che vede imputato anche Ivano Russo: il giovane smentito dalla ex fidanzata Virginia Coppola. Ha mentito?

23 maggio 2018 Emanuela Longo

Sarah Scazzi

Ivano Russo avrebbe mentito sul giorno dell'omicidio di Sarah Scazzi. Sarebbe questo l'ennesimo colpo di scena emerso ieri in aula nell'ambito del procedimento che rappresenta una costola del processo principale per il delitto di Avetrana e che vede tra gli imputati proprio il giovane Russo, al centro dei presunti litigi tra la vittima 15enne e la cugina Sabrina Misseri, oggi all'ergastolo insieme alla madre Cosima Serrano. Stando a quanto riferito da Virginia Coppola, ex compagna di Ivano, quel giorno Russo in realtà non era in casa ma uscì. Ivano ha quindi realmente depistato le indagini sul delitto della piccola Sarah Scazzi? E' questo che si sta cercando di capire nell'ambito del procedimento in corso. Intanto, come spiega Il Messaggero, la giovane avrebbe riferito al pm Mariano Buccolieri di aver saputo dall'allora fidanzata del fratello di Ivano Russo, Claudio, che quel pomeriggio del 26 agosto 2010 proprio l'oggetto del desiderio di Sabrina non era in casa. La sua uscita sarebbe avvenuta intorno alle 13.45, quando Ivano si sarebbe recato a comprare le cartine per le sigarette per poi rincasare dopo circa 15-20 minuti. A riferirle della circostanza fu l'ex fidanzata di Claudio ma, come riferito dalla teste in aula "Poi fu proprio Ivano a confermarmela".

IL RACCONTO DELL’EX DI IVANO RUSSO IN AULA

Il racconto in aula di Virginia Coppola nell'ambito del processo bis sul delitto Sarah Scazzi contribuirebbe a gettare nuove ombre su Ivano Russo, a distanza di quasi otto anni dall'omicidio della 15enne di Avetrana. Il giovane finora ha davvero raccontato tutta la verità o avrebbe forse contribuito, con le sue dichiarazioni, a depistare le indagini? In attesa di far luce sul suo conto, secondo quanto riferito ieri dalla teste Ivano le avrebbe detto non solo di essere uscito il giorno della sparizione di Sarah ma anche di aver incontrato la 15enne. Tuttavia, non sarebbe mai venuta a conoscenza del momento esatto in cui l'incontro tra i due sarebbe avvenuto, se nel pomeriggio o prima. Di contro, Ivano Russo ad oggi ha sempre sostenuto di non essere mai usciti di casa il pomeriggio nel quale di Sarah Scazzi si persero le tracce, circostanza che fu sempre confermata anche dai suoi familiari, anche loro finiti sotto processo. E' altresì vero, come confermato dalla stessa Virginia in occasione del controesame della difesa di Russo, che la sua storia con Ivano non sarebbe affatto finita nel migliore dei modi e che anzi sarebbe stata caratterizzata da una serie di denunce e controdenunce. Nell'ambito della medesima udienza anche Michele Misseri, imputato di autocalunnia, ha deposto proclamandosi ancora una volta colpevole del delitto della nipotina.

