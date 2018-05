27enne spara all’impazzata per giorni nel salernitano/ Due persone ferite, arrestato oggi dalla polizia

27enne spara all’impazzata per giorni nel salernitano: due persone di 67 anni sono rimaste ferite, arrestato oggi dalla polizia di Nocera Inferiore. Panico nelle scorse ore in Campania

Un ragazzo ha seminato il panico in questi giorni nel salernitano, sparando all’impazzata contro tutto e tutti. Nel dettaglio, un 27enne, è stato fermato oggi dalla polizia dopo aver ferito due persone, una donna e un uomo entrambi di 67 anni. Gli spari sarebbero avvenuti apparentemente senza alcun nesso logico, nei comuni di Pagani, Sarno, Nocera, Cava de Tirreni e Nocera Inferiore, tutti comuni della Campania in provincia di Salerno. L’edizione online del quotidiano Il Messaggero, riporta il "programma" sciagurato di ieri, con i primi spari che si sono registrati nel pomeriggio, attorno alle ore 15:15, precisamente a Pagani. Colpi di arma da fuoco in direzione di una Smart parcheggiata in via Alcide de Gasperi. Alle 17:45 nuovi spari a Sarno, presso il bar Pieffe, dove è stata colpita l’insegna dello stesso locale, e una moto lì parcheggiata.

ARRESTATO, NON HA FORNITO ALCUNA MOTIVAZIONE

Quindi altri colpi verso le 19, dove un uomo di 67 anni è stato colpito ad entrambe le gambe, nei pressi del bar Roma, situato in Corso Garibaldi a Nocera Inferiore. Ma non finisce qui perché pochi minuti dopo, non contento, il 27enne ha sparato nuovamente vicino all’ufficio postale di via Marconi. Le forze dell’ordine hanno quindi fatto partire la caccia all’uomo, ritrovato poi in possesso della pistola con cui aveva seminato il panico nelle scorse ore. L’uomo, una volta arrestato, ha ammesso le proprie responsabilità, ma senza fornire alcuna motivazione circa i folli gesti. Il malvivente è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nocera Inferiore.

