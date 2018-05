Eurocity urta un mezzo, altro incidente ferroviario in Piemonte/ Interrotta linea internazionale del Sempione

Eurocity urta un mezzo, altro incidente ferroviario in Piemonte: ultime notizie, non ci sono feriti, è stata interrotta la linea internazionale del Sempione

Immagine di repertorio (Pixabay)

Eurocity urta un mezzo, altro incidente ferroviario in Piemonte. Giornata decisamente nera per le linee ferroviarie: ieri sera il treno Regionale 10027 sulla linea Torino-Ivrea è stato urtato da un tir, che aveva sfondato le barriere di un passaggio a livello prima di infrangersi contro il mezzo. Un bilancio tragico: due morti, tra cui il macchinista del treno, e oltre venti feriti. Pochi minuti fa è arrivata la notizia di un altro incidente ferroviario, avvenuto ancora in Piemonte: il treno Eurocity 34, partito dalla stazione di Milano Centrale e diretto a Ginevra (Svizzera) ha urtato un mezzo di cantiere di una ditta esterna, al lavoro per conto di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). Lo scontro è avvenuto nel tratto tra Pregli e Varzo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Al momento, secondo quanto riporta Repubblica, non sono registrati feriti ma non mancano i disagi per i viaggiatori.

PIEMONTE, EUROCITY URTA UN MEZZO

La linea internazionale del Sempione è stata infatti interrotta, con l’Eurocity coinvolto nello scontro che sarà trainato nelle prossime ore alla stazione più vicina da un mezzo specializzato. Sempre sulla stessa tratta è rimasto bloccato un treno regionale, con i passeggeri interessati che sono stati trasferiti a bordo di un autobus per completare il viaggio. Non è la prima volta che un treno rimane coinvolto in un incidente simile: lo scorso 27 aprile 2018 un treno regionale partito da Savona è andato a finire contro una gru di una ditta esterna presente accanto ai binari. In seguito all’impatto, il locomotore e due carrozze erano fuoriuscite dai binari: bilancio di dieci feriti. Attesi aggiornamenti sul ripristino della linea internazionale del Sempione, con un carro soccorso atteso per trasportare l’Eurocity alla stazione più vicina.

