Farah, tornata in Italia ragazza pakistana costretta ad abortire/ Ultime notizie: è atterrata a Malpensa

Farah, tornata in Italia ragazza pakistana costretta ad abortire: è atterrata a Malpensa con un volo da Abu Dhabi dopo aver trascorso alcuni giorni nell'ambasciata italiana ad Islamabad

24 maggio 2018 Silvana Palazzo

Farah è tornata in Italia

Farah è tornata in Italia: la ragazza pakistana residente a Verona e portata con l'inganno in patria, dove è stata costretta ad abortire, è atterrata all'aeroporto di Malpensa alle 7.30 con un volo in arrivo da Abu Dhabi. Dopo aver trascorso alcuni giorni nella residenza dell'ambasciatore italiano ad Islamabad, la 19enne si è dunque messa in viaggio per tornare in Italia. Come riportato da Repubblica, svolti i controlli di rito, è uscita dallo scalo attraverso un passaggio secondario. La sua vicenda è seguita da vicino dalle autorità italiane dopo il caso di Sana, la 25enne di Brescia uccisa in Pakistan dal padre e dal fratello perché voleva sposare un ragazzo di cui si era innamorata in Italia. Farah, che è stata tenuta prigioniera in casa a Islamabad dalla madre e le sorelle, quando è stata liberata aveva ringraziato i soccorritori chiedendo di tornare in Italia. «Grazie, non posso crederci, mi avete trovata. Fatemi tornare subito in Italia», le sue prime parole dopo la liberazione.

FARAH LIBERA DOPO LA PRIGIONIA IN PAKISTAN

Farah frequenta l'ultimo anno dell'istituto professionale Sanmicheli ed è fidanzata con un ragazzo di Verona. Qualche mese fa ha scoperto di essere incinta e con il fidanzato ha deciso di tenerlo. Aveva quindi chiesto alla scuola un provvedimento straordinario per sostenere prima gli esami di maturità, visto che sarebbero caduti in prossimità del parto. Non voleva perdere l'anno. I familiari però a gennaio l'hanno portata in Pakistan, dove l'hanno tenuta prigioniera. «Mi hanno fatto una puntura e hanno ucciso il mio bambino. Mio padre vuole che mi sposi qui», aveva raccontato via WhatsApp alle amiche e al fidanzato che si sono subito attivati per segnalare la vicenda. La Farnesina in meno di 48 ore ha sollecitato la Digos di Verona chiedendo informazioni poi si è rivolta alle autorità pakistane, quindi hanno ottenuto la liberazione della ragazza. Le autorità locali hanno poi confermato che Farah era stata portata con l'inganno in Pakistan dalla sua famiglia che l'aveva costretta ad abortire con violenza e contro la sua volontà.

© Riproduzione Riservata.