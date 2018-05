Fausto Filippone, funerali con pochi intimi/ Strage Francavilla, domani l’addio a Marina Angrilli e Ludovica

Si sono svolti oggi i funerali di Fausto Filippone, l'autore della strage di Francavilla al Mare, alla presenza di pochi amici e parenti. Domani l'ultimo saluto a moglie e figlia uccise.

24 maggio 2018 Emanuela Longo

Fausto Filippone, oggi i funerali

Si sono svolti oggi i funerali in forma privata di Fausto Filippone, l'autore della strage di Francavilla al Mare. Il 49enne di Chieti, manager della Brioni, in una domenica di follia ha prima ucciso la moglie, Marina Angrilli, gettandola dal balcone e poi ha gettato la figlia Ludovica dal viadotto della A14 prima di togliersi la vita, sette ore dopo, lanciandosi anche lui nel vuoto. La cerimonia è stata tenuta il più possibile segreta, come riporta ChietiToday ed alle 8.30 di questa mattina il feretro di Filippone è partito dall'obitorio del SS. Annunziata verso la chiesa dello Spirito Santo, in centro a Pescara. A seguirlo, la sorella Antonella ed il padre Antonio. Solo pochi amici, gli stessi che hanno posato un univo mazzo di fiori sulla bara dell'uomo. Fiori semplici, spiega l'agenzia di stampa Ansa, bianchi e per nulla vistosi. Nel corso dell'omelia tenuta da Don Giorgio Campilii, lo stesso parroco si è limitato a dire: "Dio ci raggiunge nella profondità del baratro della nostra esistenza per riprenderci e, certamente, potrà farlo anche con il nostro fratello Fausto". Al termine del rito funebre, il prete ha abbracciato e accarezzato la sorella di Fausto, Antonella Filippone, tentando per quanto possibile di risollevarla dal suo grande dolore. Più lungo l'abbraccio al padre dell'uomo, autore della strage, Antonio, già provato nei mesi scorsi dalla perdita della moglie dopo una lunga malattia.

L’ULTIMO SALUTO A MARINA ANGRILLI E ALLA PICCOLA LUDOVICA

Si svolgeranno domani, venerdì 25 maggio, i funerali di Marina Angrilli e della piccola Ludovica, la figlia di appena 10 anni, sempre a Pescara, dove oggi si sono celebrati quelli di Fausto Filippone. Il rito è in programma per le 15.30 alla chiesa Cristo Re dei Gesuiti. Come riporta Primadinoi, la scuola frequentata dalla piccola Ludovica, l'Istituto comprensivo Pescara 8, così come il liceo scientifico Da Vinci dove insegnava Marina domani saranno presenti ai funerali di mamma e figlia per l'ultimo saluto. Non saranno comunque sospese le attività scolastiche poiché le esequie si svolgeranno nel primo pomeriggio, subito dopo le lezioni. Valeriana Lanaro, dirigente della scuola frequentata dalla bambina ha commentato: "per i compagni di Ludovica è dura, è un momento difficile. In classe c'è l'assistenza della psicologa che gradualmente cerca di far elaborare loro quanto accaduto e di farli andare avanti". Il fratello di Marina, come fa sapere Il Pescara online, ha chiesto a giornalisti e cronisti di non scattare foto o girare video durante la cerimonia funebre di domani.

