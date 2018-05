Gina Lollobrigida raggirata da manager/ Andrea Piazzolla sotto accusa: “l’ha circuita e dilapidato patrimonio”

Gina Lollobrigida raggirata dal giovane manager 31enne: Andrea Piazzolla sotto accusa per circonvenzione d'incapace, "l'ha circuita per dilapidare il patrimonio". Il caso e le accuse

24 maggio 2018 Niccolò Magnani

Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla (Domenica Live)

Dopo diversi anni di indagini e varie accuse da parte dei parenti ufficiali di Gina Lollobrigida sempre contro quel giovane manager-toy boy Andrea Piazzolla, ora arriva la svolta: per la mitica “Lollo” icona del cinema italiano e oggi splendida 91enne la notizia più brutta che poteva accadere. Il suo manager e uomo di estrema fiducia l’avrebbe raggirata e approfittato della debolezza psichica dell’anziana attrice per poterla sostanzialmente raggirare. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha sequestro questa mattina tutti i beni e le disponibilità della società di Piazzolla, la “Vissi d’Arte srl”; si tratta di un’azione preventiva dato che il giovane 31enne è accusato di circonvenzione di incapace per aver convinto Lollobrigida a nominarlo amministratore della Vissi e di un’altra società. Una bruttissima storia che se fosse confermata porterebbe la Lollo ad essere stata per anni, fin dal 2011, raggirata da colui con il quale ha intrapreso anche una relazione amorosa, come da lei più volte raccontato a Domenica Live e altri programmi della tv nostrana. Il provvedimento di sequestro milionario dei beni, su richiesta del pm della procura di Roma Eleonora Fini, è stato eseguito dalla Guardia di Finanza questa mattina: di certo ci saranno conseguenze visto che fino ad ora la Lollobrigida si è sempre rifiutata di essere stata raggirata e ha sempre sostenuto di fidarsi ciecamente di quel giovane manager da molti anni dedito alla sua causa.

LE ACCUSE PARTONO DA LONTANO

Le accuse contro PIazzolla durano però da molto lontano visto che già nel 2011, quando il manager aveva solo 24 anni, i parenti (in particolare il figlio e il nipote) lo accusarono di tentativo di circonvenzione d’incapace, accusa dalla quale però il manager e la stessa attrice leggendaria hanno sempre rifiutato. Gli inquirenti contesta a Piazzolla di aver più volte abusato dello stato di debolezza psichica della diva e di aver portato avanti - proprio dal 2011 - un’attività di «persuasione tale da indurla a isolarsi dagli affetti, depredando poi il suo patrimonio con acquisti scriteriati, come denunciato dai familiari dell’attrice». Nello scorso novembre i periti portarono i primi risultati sugli esami anche psicologici sull’attrice con importanti conseguenze: i dottori Massimo Di Genio e Stefania Zenobi sostengono che l’attrice, «pur senza sconfinare in una condizione d’infermità mentale, presenta una personalità con caratteristiche disarmoniche in cui sono emersi tratti di tipo narcisistico, ossessivo-compulsivo, istrionico e paranoideo. Tratti che determinano un indebolimento della corretta percezione della realtà». L’accusa e la colpa più vile di cui è accusato il giovane manager - che ovviamente dovrà difendersi nelle sedi opportune e portare la propria versione dei fatti - è quella di aver fatto isolare sempre di più Gina da tutti i suoi affetti familiari, tanto che la perizia sulla sua salute mentale nello scorso novembre aveva stabilito che non era per nulla “incapace” ma molto fragile, data anche l’età, e “potenzialmente raggirabile”.

© Riproduzione Riservata.