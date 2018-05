GROSSETO, TROVATO BIMBO SCOMPARSO NEL BOSCO/ Gita Scarlino, ultime notizie: 11enne arrampicato su un albero

Grosseto, bambino sparito nel bosco durante la gita scolastica: ultime notizie e ricerche a tappeto per le campagne della Maremma. È stato ritrovato in buone condizioni

24 maggio 2018 - agg. 24 maggio 2018, 14.49 Niccolò Magnani

Bimbo sparito a Grosseto (LaPresse, immagini di repertorio)

Dopo ore di terrore e ansia, è stato finalmente ritrovato il bambino che questa mattina durante la gita scolastica: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la scolaresca di Follonica ritrova per fortuna il proprio compagno grazie all’intervento massiccio delle forze dell’ordine intervenute con tempestività. Sarebbe stato ritrovato non molto lontano dal punto di sparizione, con alcune fonte di stampa locali che spiegano addirittura di una improbabile “fuga” su di un albero per l’11enne. Si era arrampicato su di un albero del bosco di Scarlino facendo così perdere le proprie tracce per diverse ore. Ottima l’operazione congiunta di Vigili del Fuoco, carabinieri e Soccorso alpino e speleologico. Sul posto anche tutte le associazioni di volontari e Croce Rossa. E' in buone condizioni di salute ma viene comunque controllato dai medici per eventuali cadute avvenute durante il periodo di sparizione.

SPARITO UN BAMBINO NEL BOSCO DI SCARLINO

Emergenza scattata nei boschi della Maremma in tarda mattinata: un bambino di 11 anni si sarebbe allontanato entrando nella boscaglia a Scarlino, nella provincia di Grosseto presso la località Portiglioni. Era lì assieme ad altri compagni per una normale gita scolastica ma forse un attimo di distrazione dei docenti (anche se ancora dovrà essere resa chiara la dinamica reale della sparizione) ha portato alla scomparsa del piccolo ragazzino. Sono ovviamente ore di apprensione visto che del bimbo al momento non si hanno novità per le ricerche scattate subito e tappeto in tutta la parte maremmana del Grossetano. Secondo quanto riportato dai compagni di classe, pare che il ragazzo si sia allontanato volontariamente dal gruppo degli amichetti per avventurarsi da solo nel bosco di Scarlino mentre gli altri stavano passeggiando lungo i consueti sentieri presenti.

RICERCHE A TAPPETO ANCHE CON L’ELICOTTERO

A quel punto però pare che il ragazzino si sia perso nel suo avventarsi lontano dalla strada principale e da quel momento in poi non vi sono state più segnalazioni su di lui: resta da chiarire dove fossero gli adulti responsabili della scolaresca che in queste ore vivono il doppio terrore della scomparsa del bimbo e il dramma di non essersi accorti di dove stava andando a cacciarsi. Le speranze di ritrovarlo sono comunque alte anche per il forte dispiegamento di forze utilizzato: 118, Forze dell’Ordine, Esercito, Vigili del Fuoco, due squadre cinofili di Grosseto e Arezzo, il Soccorso Alpino e il Soccorso Speleologico. Non solo, a coadiuvare i soccorritori sono presenti anche dall’alto gli elicotteri dei VdF pronti ad intervenire alla prima segnalazione. È stato diramato l’appello a chiunque si trovi in zona di avvisare le forze dell’ordine se vedono un bambino da solo aggirarsi per le campagne della Maremma di Grosseto. Da quanto sia apprende, la gita partiva da Follonica e si snodava lungo i sentieri di Puntone e Cala Violina.

© Riproduzione Riservata.