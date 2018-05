Incidente stradale A4: si ribalta cisterna/ Ultime notizie: ferito autista, riapre tratto Portogruaro-Cessalto

Incidente stradale A4: si ribalta cisterna nel pomeriggio, autista lievemente ferito. Le operazioni di rimozione del mezzo sono terminate tre ore dopo.

24 maggio 2018 Emanuela Longo

Incidente stradale A4: si ribalta cisterna

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 maggio, si è verificato un nuovo terribile incidente stradale sulla A4, tra Portogruaro e Cessalto, fortunatamente senza esiti drammatici. Una cisterna che trasportava alimenti si è infatti ribaltata sulla carreggiata senza fortunatamente perdere il carico. Ancora incerta la dinamica del sinistro per via della fitta pioggia ma gli interventi tempestivi hanno evitato l'ennesima tragedia sulle strade italiane. Come riporta IlPiccolo, i sanitari del 118 hanno prontamente preso in cura l'autista del mezzo pesante, medicandolo. L'uomo è risultato solo lievemente ferito. Sul posto è poi giunto anche il personale di Autovie Venete e della Polizia Stradale, oltre che del 115 dando il via alle operazioni di rimozione della cisterna iniziati intorno alle 16.00. Questo ha portato alla chiusura per oltre tre ore della strada in direzione Venezia e nel corso delle operazioni sono rimaste chiuse al traffico anche le entrate di San Stino di Livenza e di Portogruaro. Solo intorno alle 19:00 l'autostrada A4 è stata ufficialmente riaperta, dopo che nel tratto interessato dall'incidente sono stati terminati i lavori di ripavimentazione del manto stradale. In seguito al ribaltamento della cisterna, tuttavia, si è inevitabilmente rovesciato anche un certo quantitativo del gasolio ma la bonifica totale verrà eseguita solo questa notte.

A4 CHIUSA TRA SABATO E DOMENICA

Dopo l'incidente sulla A4 avvenuto nel pomeriggio di oggi e che ha visto coinvolto un mezzo pesante, tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia la situazione traffico è stata per ore piuttosto critica in quanto sono stati registrati anche fino a 12 chilometri di code. Nei prossimi giorni, il tratto di strada interessato oggi dal sinistro sarà sottoposto ad una serie di chiusure. Autovie Venete ha fatto sapere che dalle 21 di sabato 26 fino alle 6 del mattino di domenica 27 maggio, l'autostrada A4 nel tratto tra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Triste sarà chiuso per il completamento di alcuni interventi che riguardano la terza corsia. Interdette al traffico anche le entrate di Portogruaro in direzione Trieste, di Latisana in entrambe le direzioni e di San Giorgio in direzione Venezia sempre per le medesime ragioni.

