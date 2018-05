Incidente sull’A14: muore 31enne/ Era uscito illeso da un precedente scontro, cofano apertosi all’improvviso

Davvero un destino beffardo quello che ha colpito un uomo di 31 anni nella giornata di ieri. Il ragazzo, residente a San Giuliano Milanese, vicino al capoluogo lombardo, si trovava a bordo della sua Volkswagen Golf e stava viaggiando sull’autostrada A14 Bologna-Taranto in direzione sud, nei pressi di Forlì. Il tratto che stava percorrendo era la terza corsia dell’opposto senso di marcia, aperta appositamente per via di un cantiere stradale in quella zona. Peccato però che, mentre il 31enne meneghino si trovava alla guida, si sia aperto improvvisamente il cofano della macchina: l’uomo al volante ha perso il controllo, finendo frontalmente contro un furgone che proveniva dalla direzione opposta ad alta velocità. L’impatto è stato violentissimo, e il ragazzo di San Giuliano è morto sul colpo mentre l’altro autista è stato trasportato al pronto soccorso più vicino in codice giallo.

COFANO APERTOSI ALL’IMPROVVISO

Dicevamo di un destino beffardo visto che la vittima aveva subito un altro incidente questa mattina, sempre sulla stessa autostrada; un tamponamento di lieve entità che non ha recato alcun danno fisico all’autista, ma che evidentemente ha danneggiato in maniera “invisibile” la golf su cui viaggiava. Proprio per via del precedente scontro, la tedesca ha visto l'aprirsi senza preavviso del cofano anteriore, con il conseguente incidente mortale. Per soccorrere l’uomo sono giunti sul posto il 118 e l’elimedica di Ravenna, ma non vi era più nulla da fare. Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre la polizia ha eseguito tutti i rilievi del caso. L’incidente ha causato lunghe code fino a tarda sera.

