Iseo, educatrice accoltellata/ L'assassino di Nadia Pulvirenti assolto per incapacità di intendere e di volere

Iseo, educatrice accoltellata: l'assassino di Nadia Pulvirenti assolto per incapacità di intendere e di volere, sgomenta la famiglia della povera ragazza uccisa. Oggi è arrivata la sentenza

Assolto l'assassino di Nadia Pulvirenti

Non farà nemmeno un giorno di carcere l’assassino che a febbraio di un anno fa, uccise nel bresciano un’educatrice. Abderrhaim El Mouckhtari il 54enne marocchino che 14 mesi fa colpì a morte con 10 coltellate tra gambe e addome, Nadia Pulvirenti, educatrice fresca di laurea di appena 25 anni, è stato assolto. L’uomo era ospite da cinque anni presso la Cascina Clarabella di Iseo, e un giorno, improvvisamente, si sferrò sulla dottoressa, sua terapista per la riabilitazione psichiatrica, aggredendola mortalmente con un coltello. Il gup del tribunale di Brescia ha deciso di assolvere il soggetto perché incapace di intendere e volere.

VERRA’ RINCHIUSO IN UNA STRUTTURA PROTETTA

Il delitto era avvenuto all’interno della stessa Cascina, dove lo straniero era ospite presso uno degli appartamenti della struttura specializzata nella riabilitazione di persone con disabilità fisica e psichica. Subito dopo aver commesso il fatto, il 54enne marocchino, affetto da problemi psichici, era fuggito nei campi vicini per poi essere ritrovato pochi minuti dopo dai carabinieri, in completo stato confusionale. Durante il processo gli avvocati della difesa hanno sempre fatto leva sulla salute mentale dello stesso magrebino, e alla fine il giudice ha deciso di non rinchiudere in un carcere l’omicida, bensì di mandarlo in una struttura protetta. Ovviamente sgomenta la famiglia della ragazza, che chiedeva giustizia dopo una fine così terribile. Ora l’accusa valuterà se agire o meno.

© Riproduzione Riservata.