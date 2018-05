Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto, 10eLotto del 24 maggio: numeri vincenti! Video (conc 62/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 24 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.62/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il concorso del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto è pronto per accogliere tutti gli appassionati che questa sera vorranno sfidare la Dea Bendata per conquistare uno dei premi in palio. Numeri vincenti, combinazioni e ruote decideranno la sorte dei giocatori della Sisal, grazie ad una nuova ed emozionante estrazione. Ancora una volta le vincite dell'ultimo appuntamento alimentano le speranze di chi già si vede salire sul podio delle vittorie. La vincita più importante è stata assegnata infatti dal Lotto alla provincia di Padova, dove sono state realizzate due vincite gemelle. Il premio è stato di 32 mila euro, assegnate a San Giorgio delle Pertiche e Piazzola sul Brenta, grazie a un terno e tre ambi a testa sulla ruota di Venezia. La provincia di Brindisi ha invece centrato il secondo posto, grazie alla vittoria registrata a Fasano. Anche in questo caso si tratta di due vincite gemelle, con un premio da 22.250 euro cadauna. A breve distanza le vincite del 10eLotto, che hanno visto al primo posto la provincia di Viterbo. A Pieve Vergonte è stato registrato un 6 con opzione Oro del valore di 12.500 euro, bottino realizzato grazie all'estrazione immediata. Concorso frequente invece per il giocatore di Firenze che ha indovinato un 7 con opzione Oro e che si è portato a casa 10 mila euro. Due vincite gemelle invece per il terzo posto in classifica, centrate entrambe nella provincia di Treviso. I due 3 registrati a Castello di Godego hanno premiato il vincitore o i vincitori con un premio da 9.500 euro ciascuno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Si ritorna a parlare di SuperEnalotto e Jackpot grazie al concorso di questa sera. L'appuntamento centrale della settimana promette un montepremi del valore di 38,4 milioni di euro, sempre più ricco grazie all'assenza maturata nelle ultime estrazioni. Le vincite del precedente appuntamento con il gioco della Sisal sono state comunque significative, anche se il 5+1 e il 5+ non sono stati estratti. A governare il concorso è stato invece il 5, con un premio di oltre 33 mila euro realizzato da cinque vincitori. Seguono a breve anche i due giocatori che hanno indovinato il 4+, con un premio di oltre 27 mila euro, mentre 123 appassionati hanno centrato i 2.131 euro messi in palio dal 3+. Scendono le quote più piccole e variabili, a partire dal 4 che si ferma a 276,61 euro. I vincitori sono stati 628, mentre i giocatori più fortunati che hanno realizzato il 3 sono stati 24.041: il premio invece ammonta a 21,31 euro. Ritorna ancora una volta ai cinque euro tondi il premio del 2, vinto da 358.384 appassionati. Una vincita identica quindi al premio dello 0+, che invece è stato indovinato da 20.614 giocatori. 10 euro inoltre per i vincitori che hanno centrato l'1+, ovvero 10.459 in tutto, mentre 1.694 appassionati si sono portati a casa 100 euro a testa grazie al 2+.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ed i suoi premi sono già pronti in prima linea: quanti saranno i vincitori di questa sera? Il concorso aprirà i battenti anche oggi e permetterà a milioni di giocatori di poter conquistare i molteplici premi in palio. Solo i più fortunati potranno conquistare i primi posti della classifica vincite, che corrispondono ovviamente ai bottini più succulenti dell'estrazione. La maggior parte degli appassionati non prevederà solo di partecipare all'estrazione di questa sera, ma tenterà la sorte anche con il concorso frequente e immediato. Anche per questo si rende necessario avere al volo dei numeri da giocare e che possano farci conquistare subito un piccolo o grande bottino. La nostra Rubrica vi accompagna nel vostro percorso verso la vittoria, una strada in cui non può mancare la smorfia napoletana. Oggi la interrogheremo su una notizia macabra, collegata alla decisione di una ragazza di Chicago di farsi tatuare un disegno particolare. Un tattoo che ricorda la nonna ormai scomparsa e che tramite un'apposita app le permette persino di ascoltare il suo ultimo messaggio vocale. Il disegno scelto dalla ragazza riguarda inoltre la particolare onda radio del file audio che contiene la voce della nonna. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la voce, 68, l'onda, 16, la radio, 55, la nonna, 17, e il tatuaggio, 87. Come Numero Oro scegliamo invece la riproduzione, 60.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il concorso del SuperEnalotto di questa sera stabilirà se il Jackpot verrà estratto oppure rinviato al prossimo appuntamento. L'estrazione decreterà comunque dei vincitori, che in assenza del montepremi, potranno conquistare i bottini associati alle quote minori. Non si punta quindi alla sestina vincente, ma più in generale alla vittoria, sia per quanto riguarda i numeri sia per quanto riguarda le possibilità di investimento. Che cosa fare del nostro bottino appena conquistato? La nostra Rubrica e KickStarter si uniscono ancora una volta per offrirvi qualche possibilità in più. Parliamo oggi di un dispositivo che piacerà di certo adulti e bambini e che ci fa ritornare all'infanzia. MagneTag permette infatti di sfruttare la funzione dei magneti per dare vita ad una battaglia epica. Un dispositivo indossabile decreterà il punteggio di ogni giocatore e si attiverà ogni volta che il bersaglio verrà colpito dalle apposite armi. Non sarà solo possibile dotarsi delle armi appositamente ideate per MagneTag, ma anche stelle ninja e molto altro ancora. Il gioco perfetto e sicuro per i piccoli e anche per i bambini un po' cresciuti, che vogliono ancora divertirsi. Il goal da raggiungere in 21 giorni di tempo è di oltre 8 mila euro: i numeri vincenti invece verranno annunciati fra pochissimo!

