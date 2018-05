Mestre, tamponamento a catena in tangenziale: 3 km di coda/ Incidenti stradali, A14: un morto

Mestre, tamponamento a catena in tangenziale: 3 km di coda. Incidenti stradali: sulla A14 scontro auto-furgone a Forlì, morto un uomo di 31 anni di San Giuliano Milanese

Mestre, tamponamento a catena in tangenziale: 3 km di coda. Oggi, giovedì 24 marzo 2018, un incidente stradale ha coinvolto ben sei vetture all’altezza dello svincolo Miranese, in direzione trieste: come riporta il Corriere del Veneto, i sei veicoli in questione sono stati rimossi attorno alle 9.30 e la carreggiata sta tornando libera dopo che l’ingorgo aveva raggiunto i tre chilometri di coda. L’incidente è avvenuto alle ore 8.00, sul posto sono intervenuti la Polstrada, i Vigili del Fuoco e Suem-118, oltre al soccorso meccanico e due mezzi di CAV. Per fortuna non si registrano feriti gravi: solo alcuni feriti lievi che sono stati assistiti dal personale medico. Il tamponamento è avvenuto sulla Tangenziale di Mestre, più precisamente al chilometro 11: per qualche ora le vetture sono transitate solo sulla prima corsia.

A14, SCONTRO AUTO-FURGONE: UN MORTO

Da registrare un altro incidente sulle strade italiane, purtroppo in questo caso la situazione è più grave. A Forlì, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, c’è stato un violento scontro tra una automobile ed un furgone nei pressi di un cantiere stradale e di uno scambio di carreggiata: l’uomo alla guida della macchina, un giovane di 31 anni di San Giuliano Milanese, è morto. La dinamica dei fatti, come riporta Blitz Quotidiano, secondo le prime ricostruzioni, rivela che l’uomo alla guida della Golf si era appena rimesso in viaggio dopo un incidente di lieve entità: l’uomo era rimasto illeso da uno scontro che gli aveva procurato qualche danno al cofano; pochi chilometri dopo però il cofano si è aperto all’improvviso, oscurandogli la vista: la macchina ha iniziato a sbandare, finendo sulla corsia opposta e andandosi a schiantare contro il furgone.

