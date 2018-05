Milano, presa baby gang di 15enni/ Botte, rapine ed estorsioni nei confronti dei loro coetanei

Milano, presa baby gang di 15enni: botte, rapine ed estorsioni nei confronti dei loro coetanei. Sono stati fermati lunedì pomeriggio dopo che i carabinieri gli hanno teso una trappola

Sono stati fermati i componenti della baby gang che hanno terrorizzato per giorni alcuni ragazzini di Milano. Come riportato da vari organi di informazione, a cominciare dall’edizione online del Corriere della Sera, cinque giovanissimi di appena quindici anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione Gratosoglio, con gravi accuse, leggasi estorsione di denaro nei confronti di due coetanei. Di questa baby gang fa parte anche un altro ragazzo, che ha meno di quattordici anni e che è stato affidato ai genitori. A porre fine agli andazzi illegali dei cinque, una delle vittime, che ha trovato il coraggio di denunciare il branco. Il 18 maggio scorso due donne si sono presentate presso la caserma dei carabinieri accompagnate dai figli, dopo che questi ultimi, la sera prima, erano stati picchiati e rapinati di 20 euro dal gruppetto di cui sopra.

LA TRAPPOLA DEI CARABINIERI

A rendere ancora più grave la situazione, la telefonata di uno degli aggressori ad una vittima, dicendo che avrebbe voluto altri soldi con l’intimidazione “so dove abiti”. A quel punto è scattata la trappola dei carabinieri, con uno dei ragazzi presi di mira che ha organizzato la consegna dopo essersi accordato via telefono con il ricattatore; lunedì pomeriggio si sono dati appuntamento in un parcheggio in zona Chiesa Rossa e una volta che i cinque hanno preso i soldi, sono scattati gli arresti. Del gruppo, quattro ragazzi sono figli di genitori egiziani, e sono stati portati al carcere minorile di Milano, Beccaria, mentre il più giovane è stato riaccompagnato a casa.

