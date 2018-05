Napoli, tragedia al Centro Direzionale: ragazza precipita dal 18esimo piano/ Video ultime notizie: suicidio?

Napoli, tragedia al Centro Direzionale dove una ragazza è precipitata dal 18esimo piano di un edificio morendo sul colpo: si tratta di un suicidio? Accertamenti in corso.

24 maggio 2018 Emanuela Longo

Napoli, ragazza suicida al Centro Direzionale?

Nel pomeriggio di oggi, una giovane donna è precipitata dai piani alti di un palazzo del Centro Direzionale, all'Isola G1 a Napoli, morendo sul colpo. Le informazioni sulla tragedia sono al momento ancora confuse e frammentarie in quanto con è ancora chiaro da quale piano sia caduta, né se si sia trattato realmente di un suicidio. Stando alla stampa locale, la vittima avrebbe compiuto un volo nel vuoto per almeno 35 metri prima di arrivare al suolo. Pare che fosse al diciottesimo piano dell'edificio quando, secondo le primissime indiscrezioni, si sarebbe tolta la vita gettandosi dal balcone. Sul posto, come spiega IlMeridianoNews, sono prontamente giunti gli agenti della Polizia con una volante e i mezzi di soccorso ma al loro arrivo per la giovane non ci sarebbe stato più nulla da fare, morendo sul colpo in seguito al violento impatto. Sul posto sarebbero giunti anche i genitori della ragazza, della quale non si conoscono al momento le generalità, e la madre avrebbe accusato un malore. L'episodio si sarebbe verificato nel pomeriggio di giovedì intorno alle 17.30. Ora la polizia sta ricostruendo sul posto la dinamica dell'immane tragedia anche servendosi delle testimonianze delle persone presenti e visionando le immagini delle telecamere della zona.

IERI UN TENTATIVO DI SUICIDIO

Gli inquirenti al momento non avrebbero escluso alcuna ipotesi in merito a quello che sembra essere un triste caso di suicidio e che resterebbe comunque la pista principale. Secondo Internapoli.it, la vittima avrebbe appena 14 anni e stando alle indiscrezioni pare che avesse già tentato nei giorni scorsi di togliersi la vita. Se confermata, la notizia contribuirebbe tristemente a rafforzare la tesi iniziale. Il presunto suicidio sarebbe avvenuto a circa di 24 ore da un tentato suicidio che era stato minacciato nella giornata di mercoledì nella medesima zona. Ieri mattina, infatti, una giovane ragazza aveva tentato di togliersi la vita per motivi sentimentali ma fortunatamente era stata messa in salvo dai sanitari del 118 della postazione San Gennaro prontamente intervenuti. La ragazza si trovava tra via Nuova Poggioreale e via Giovanni Porzio, in corrispondenza del Carcere (sul cavalcavia del Centro Direzionale) e solo grazie all'opera di mediazione di una donna presente e dell'autista la giovane alla fine si era fatta aiutare. Oggi, purtroppo, le cose sono andate drasticamente in modo diverso.

© Riproduzione Riservata.