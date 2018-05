Papa Francesco “Islam uguale a terrorismo? È menzogna”/ “Compito Chiesa far entrare logica Vangelo nel mondo”

Papa Francesco, intervista a l'Eco di Bergamo. "Islam uguale a terrorismo? L'equazione è una menzogna e una schiocchezza: compito della Chiesa è quella di far annunciare la logica Vangelo”

24 maggio 2018 Niccolò Magnani

In una lunga intervista rilasciata quest’oggi a L’Eco di Bergamo - in occasione dell’arrivo dell’urna di San Giovanni XXIII nella Bergamasca - Papa Francesco ha come sempre affrontare numerosi temi e risposto a moltissime domande, con non pochi “punti caldi” espressi tra rapporto con Islam, futuro della Chiesa e dell’Europa. Di certo quanto farà più discutere è quell’affermazione del Pontefice argentino riguardo alla presunta “equazione” tra terrorismo fondamentalista e Islam mondiale: secondo Papa Francesco, «l’equazione tra terrorismo e Islam sarà anche sulla bocca di tanti, ma è una menzogna e una sciocchezza», esprime senza giri di parole il Santo Padre. Non solo, ha voluto anche ribadire il ruolo “comune” che hanno le religioni al mondo, pur rispettando le specifiche differenze e particolarità: «è quello della promozione della cultura dell'incontro, insieme alla promozione di una vera educazione a comportamenti di responsabilità nel prenderci cura del creato».

TRA MURI E GOVERNI

L’intervista è stata anche l’occasione per ricordare il difficile tema della migrazione, specie quella di popoli musulmani (tenendo dunque presente il precedente appello lanciato a riguardo): «i muri si alzano per paura, per non vedere la sofferenza del fratello che può disturbare, si alzano per proteggere quanto invece andrebbe condiviso». Alzare un muro, secondo il Papa, «è chiudere il proprio cuore, sigillarlo come una tomba. Non è solo questione di generosità e neppure di solidarietà». La vera accoglienza, puntualizza il Pontefice ancora una volta, «non può che essere totalmente disinteressata, quella che costa sacrifici». La sfida del cristianesimo nei prossimi decenni sarà quella non tanto di “mantenere” un proprio feudo, ma di allargarsi sempre di più per andare ad insegnare ed educare il mondo sulla scia della memoria e parola di Gesù: così come per la politica - («mi preoccupano i disequilibri che sono sempre legati ad uno sconsiderato sfruttamento: degli uomini e delle risorse della natura. Però il vero compito della Chiesa non è far cambiare i governi, ma far entrare la logica del Vangelo nel pensiero e nei gesti dei governanti») - anche per l’intera società globale. Il cristianesimo ha dentro di sé la forza per rigenerarsi nella sua natura evangelica, ma credo - riferisce il Papa - non abbiano torto pensatori e teologi che dicono che il cristianesimo futuro o sarà più concretamente cattolico, universale, pienamente ecclesiale, rispettoso delle culture, l'Africa, l'Asia, l'America Latina... o rischierà l'irrilevanza quanto alla proposta del Vangelo e alla salvezza del mondo».

