San Giovanni XXIII torna a casa: spoglie a Bergamo e Sotto il Monte/ Peregrinatio Papa buono fino al 10 giugno

San Giovanni XXIII torna a casa, le spoglie a Bergamo e Sotto il Monte: la "Peregrinatio" del Papa Buono nei luoghi della Bergamasca fino al prossimo 10 giugno. Tutti gli appuntamenti

24 maggio 2018 Niccolò Magnani

Le spoglie di Papa Giovanni XXIII (LaPresse)

Il Papa buono torna a casa: atteso da tempo da tutta la comunità cattolica della bergamasca e della Lombardia, le spoglie del Santo Giovanni XXIII tornano nei luoghi dove è nato e cresciuto e si affermato Angelo Giuseppe Roncalli, uno dei Pontefici più amati della storia della Chiesa rimasto a San Pietro dall’elezione del 28 ottobre 1958 fino alla morte e sepoltura il 3 giugno 1963. È in viaggio in questo momento su un furgone anonimo da Roma verso Bergamo dove verrà ospitato nella “Peregrinatio” bergamasca da domani fino al 10 giugno prossimo per una speciale celebrazione di una serie molto importante di anniversari. Come infatti giustamente nota la Diocesi di Bergamo, si festeggia in questo 2018 il 60esimo dall’elezione di Roncalli, il 55esimo dall’Enciclica “Pacem in terris” (11 aprile 1963) e ovviamente della sua salita al Cielo. In tutto questo, la Diocesi celebra il 50esimo del Seminario vescovile: un’occasione di pellegrinaggio per chiunque vorrà sostare presso le spoglie del Papa buono, eccezionalmente posizionato prima a Bergamo e poi a Paderno di Seriate, frazione della sua amata Sotto il Monte dove nacque il grande Pontefice lombardo. Oggi l’arrivo dell’urna in Piazza Vittorio Veneto, da questa sera e poi per tutta la giornata di domani sarà invece posizionato nella Cattedrale di Bergamo. Domenica poi sarà la Santa Messa solenne con il vescovo alle ore 11 e con altre venerazioni e momenti di preghiera fino alla sera quando poi verrà trasferito a Sotto il Monte.

OGNI GIORNO UN APPUNTAMENTO SACRO

«Da oggi Angelo Giuseppe Roncalli torna a consegnare nelle nostre mani la responsabilità della pace, dell’ecumenismo e, soprattutto, il Concilio. La peregrinatio diventi per noi un momento privilegiato per rivivere la “Pentecoste dello Spirito” del Vaticano II», è il messaggio di auspicio del Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi. La città e l’intera comunità lombarda attende questo momento da mesi e sono già previste numerosissime visite e momenti di preghiera sia a Bergamo che a Sotto il Monte fino al prossimo 10 giugno. Ogni giorno sarà caratterizzato da un appuntamento sacro, un momento di straordinaria spiritualità e riflessione cristiana per tutto l’inizio di questa estate: «giovedì 31 maggio processione diocesana del Corpus Domini, presieduta dal vescovo Beschi. Venerdì 1 giugno il cardinale Giovanni Battista Re incontrerà le associazioni laicali. Sabato 2 giugno monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, celebrerà per le famiglie. Domenica 3 giugno, a 55 anni dalla morte di Papa Giovanni, monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, presiederà una concelebrazione con tutti i vescovi della Lombardia», riporta il programma della Diocesi per questa “Peregrinatio” delle spoglie di San Giovanni XXIII. Il 7 giugno sera con il Cardinale Angelo Scola saranno invitati tutti i sindaci e il mondo politico della Lombardia, mentre sabato 9 giugno il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, presiederà la solenne celebrazione conclusiva prima del ritorno a Roma nella Basilica di San Pietro.

