Treno deragliato Caluso/ Video ultime notizie incidente ferroviario Chivasso: contro Tir a passaggio a livello

Incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea. Treno contro tir, schianto su una casa: un morto accertato, l'impatto avvenuto in prossimità di un passaggio a livello

24 maggio 2018 Fabio Belli

Incidente ferroviario in Piemonte

Grave incidente ferroviario in Piemonte: sulla linea Torino-Ivrea presso Caluso, un treno si è scontrato con un tir nei pressi di un passaggio a livello. Hanno deragliato tre dei quattro vagoni di cui era composto il convoglio, e probabilmente anche una casa nella zona limitrofa della ferrovia è stata coinvolta nell'impatto. Sono accorsi sette mezzi dei Vigili del Fuoco, oltre alla Croce Rossa, e le notizie che stanno trapelando sono preoccupanti. Ci sarebbe almeno una vittima e diversi feriti, ma bisogna valutare se nell'impatto con l'edificio dei vagoni deragliati altre persone siano state coinvolte. Le cause sono ancora da accertare ed i soccorritori stanno lavorando per estrarre dalle lamiere i feriti.

ANCORA IGNOTA L'IDENTITA' DELLA VITTIMA

Come detto, c'è almeno un morto accertato, ma il bilancio potrebbe essere più pesante, considerando i passeggeri presenti sul treno e il relativo personale ferroviario. Non è ancora nota l'identità della vittima, mentre gli ospedali della provincia di Torino sono stati messi in allerta per fronteggiare quella che potrebbe essere un'emergenza, ma sicuramente ci sarà bisogno di sostegno per i feriti. Secondo le testimonianze che si stanno moltiplicando, sulla strada che conduce alla zona in cui si è verificato l’incidente ferroviario sta diventando lunghissima la colonna di mezzi di forze dell’ordine e soccorritori, ma anche di abitanti delle zone limitrofe che sono intervenuti sul posto dopo l’allarme.

