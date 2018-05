Valentina, chi è l’ex moglie di Giuseppe Conte/ Mistero sul cognome: figlia di un funzionario Santa Cecilia?

Valentina, chi è l'ex moglie del premier Giuseppe Conte: mistero sul cognome, forse figlia di un funzionario del Santa Cecilia. Ultime notizie e "misteri" sul passato dell'avvocato

24 maggio 2018 Niccolò Magnani

Chi è l'ex moglie di Giuseppe Conte? (LaPresse)

Fa specie perché del nuovo Premier incaricato Giuseppe Conte si conosce davvero molto poco e quel poco che si conosce è pieno di “misteri”: è nato a Volturara Appula, mini paesino pugliese, ha una ex moglie e un figlio di nome Niccolò ed è uno stimato professore e avvocato con qualche “lieve” ombra sul suo curriculum (qui tutti i dettagli del CV-Gate). Ma è proprio sulla ex moglie che si addensano le ricerche più spasmodiche delle spesso incontrollabili manie di gossip dell’italiano medio. Specie poi se il personaggio in questione è molto poco conosciuto ai più: tutto quello che sappiamo delle relazioni sentimentali del nuovo Premier scelto da Di Maio e Salvini è che è stato sposato in passato con una misteriosa Valentina da cui però si è divorziato/separato qualche anno fa. Di lei abbiamo una sola traccia finora e riguarda un’audio intervista fatta dall’Ansa due giorni fa in pieno “scandalo curriculum” scoppiato il giorno dopo l’incarico ricevuto a Palazzo Chigi: ha confermato la sua piena fiducia nelle capacità del professore suo ex marito e ha rassicurato il Paese che si tratta di un ottimo presidente del Consiglio “potenziale”. «Sarà un buon premier, quelle sul curriculum e su Stamina sono tutte stupidaggini. Il Cv è tutto in ordine, lo confermo assolutamente». Fine delle trasmissioni, con la moglie che vuole rimanere il più riservato possibile (ed è comprensibile, anche perché si tratta di una ex che non sarà la First Lady) in vista dei prossimi mesi in cui inevitabilmente Conte sarà l’uomo più “googlato” d’Italia, anzi lo è già.

MISTERO SUL COGNOME

Il Giornale ha spiegato nelle scorse ore che l’ex moglie di Giuseppe Conte vive attualmente a Roma con il figlio Niccolò di 10 anni: i colleghi di Milano hanno anche riportato che Valentina sarebbe la figlia di un importante funzionario (anzi, direttore) del Santa Cecilia. Peccato che qui si aggiungono misteri visto il suo cognome resta un’incognita data dal fatto che non è stato specificato se si tratti del conservatorio o dell’Accademia. I direttori infatti dei vari servizi del Santa Cecilia sono diversi e risalire al suocero di Conte, al momento, resta un deciso mistero. Repubblica in questi giorni, nel contestare la vicenda del Cv di Conte, ha riportato di una fidanzata con la quale il premier aveva soggiornato alla Sorbona di Parigi per i suoi perfezionamenti di studi giuridici nel 2000. Non è chiaro se quella fidanzata sia effettivamente Valentina oppure un’altra donna ancora. Insomma, del futuro premier si sa ancora molto poco in termini di “gossip” il che potrebbe non essere per forza un punto a suo sfavore visto che specie nei primi mesi si potrà giudicarlo in merito a quanto farà e quello che dirà e non per il passato che lo accompagna.

© Riproduzione Riservata.