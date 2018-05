Volturara Appula/ Foggia, il paese del premier Giuseppe Conte in festa per la sua nomina

Volturara Appula, ecco il paese del foggiano che ha dato i natali al nuovo presidente del Consiglio Giuseppe Conte: dove si trova e curiosità sulla località pugliese

Volturara Appula (Wikipedia)

Volturara Appula è il paese che ha dato i natali al nuovo presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, profilo individuato da Movimento 5 Stelle e Lega per la formazione del nuovo Governo. Grande entusiasmo nel comune di appena 400 abitanti della provincia di Foggia, in Puglia. Chiamata fino al 1862 Volturara, è situata nella zona nord-ovest della Puglia, vicino al confine con la Campania e con il Molise. Nonostante non si tratti di una metropoli, sono numerosi i monumenti e i luoghi di interesse per visitatori e amanti d’arte: oltre a Palazzo Ducale Caracciolo (XVI secolo) e Palazzo Cairelli, segnaliamo la Cattedrale romanica del XIII secolo (stile romanico pugliese, conserva un altare policromo del XVII secolo e alcune tele del Seicento raffiguranti i santi Pietro e Paolo) e il Santuario della Madonna e della Sanità, risalente invece al XVI secolo.

VOLTURARA APPULA

I colleghi di Foggia Today si sono recati a Volturara Appula e alcuni abitanti della piccola località foggiana hanno ricordato Giuseppe Conte: “Abitava vicino a casa mia, è un bravo ragazzo”, “Un vecchio amico di famiglia, un caro amico di mio fratello: è tanto tempo che non ci vediamo, ma speriamo che abbia sempre il ricordo di Volturara”, “Nel Paese sono tutti contenti, Volturara ha avuto anche tre Prefetti e un ispettore generale ai lavori pubblici, oltre un pezzo da novanta al ministero della Difesa”. Questo, invece, il commento del Sindaco Leonardo Russo: “Conte è nato qui nel 1964, la sua candidatura ha inorgoglito questo paese, che sta vivendo un momento di felicità e condivisione per questo momento. Ha tutti i requisiti per svolgere questo compito. Sono stato a San Giovanni Rotondo per parlare con alcuni suoi amici di scuola, mi hanno parlato di una persona molto preparata e molto sensibile. Il professor Conte si è costruito il suo presente da sé, non deve ringraziare nessuno”.

