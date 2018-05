Caluso, scontro treno-tir: ecco il video/ Cos'è successo? Macchinista morto a pochi mesi dalla pensione

Un frame dello scontro fra il treno e il tir a Caluso - TgCom24

Hanno fatto il giro del web in poco tempo le tremende dello scontro fra il treno e il tir avvenuto nella tarda serata di mercoledì a Caluso, provincia di Torino. Un filmato (che potete trovare qui) che mostra il momento in cui il convoglio colpisce in pieno uno dei mezzi della carovana del trasporto eccezionale, impatto che ha provocato la morte di due persone. Fra coloro che non ce l’hanno fatta, anche il macchinista del treno, Roberto Madau, che ha provato ad azionare i freni, invano. Un tragico destino quello del 61enne di Ivrea ma originario della Sardegna, lui che è esalato l’ultimo respiro sul suo treno, su una linea che conosceva alla perfezione da due anni a questa parte, dopo il trasferimento da Roma. Come scrive il QuotidianoCanavese, Madau si era trasferito a Ivrea tanti anni fa assieme ai genitori.

UN LAVORO, UNA PASSIONE E UN HOBBY

Viveva precisamente nel quartiere Bellavista, ovviamente sgomento per l’accaduto. Roberto era appassionatissimo del suo lavoro, che era riuscito a trasformare in un hobby, vantando una collezione di modellini da far invidia a molti appassionati. Ancora pochi mesi, poi sarebbe andato in pensione, e forse si sarebbe ritirato nella sua Sardegna. Niente da fare però, quel regionale 10027 si è scontrato fatalmente con un camion che non doveva essere in quel punto, per cause ancora da accertare, per motivi che non sono chiari, per colpe che sono ancora da attribuire. Chi lo sa, forse Madau avrebbe voluto morire così, sul suo treno, la sua vita, che ora si è improvvisamente spezzata…

