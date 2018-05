COSTA RICA, IMPRENDITORE GENOVESE UCCISO FUORI DA AMBASCIATA/ Salvatore Ponzo, ancora ignoto il movente

Costa Rica, imprenditore genovese Salvatore Ponzo ucciso fuori dall'ambasciata italiana a San Josè: testimone, "un agguato e esecuzione a sangue freddo". Grave la fidanzata 26enne

25 maggio 2018 - agg. 25 maggio 2018, 15.17 Niccolò Magnani

Salvatore Ponzo e David Wang: presidente e vice della Tierra Nuestra Latina (Foto da sito azienda)

La notizia della esecuzione di Salvatore Ponzo in Costa Rica (peraltro il secondo italiano ucciso in pochi giorni sull’isola centroamericana dopo l’assassinio di Stefano Calandrelli) è arrivata solo oggi, ma gli investigatori locali sono già al lavoro per capire cosa sia accaduto in località Los Yoses, a poca distanza dalla stessa ambasciata nostrana. Informata dell’accaduto, la Farnesina si è già mossa e, attraverso la stessa ambasciata italiana di San José, sta seguendo il caso mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio a carico al momento di ignoti, dopo che gli stessi pm nei giorni scorsi hanno avviato una indagine sulla morte del citato Calandrelli. Anche se non si conoscono i motivi che hanno portato i due killer in moto a freddare Ponzo e ferire gravemente Toaquiza Lopez, la 26enne fidanzata dell’imprenditore, le modalità fanno pensare a una vera e propria esecuzione, prima di dileguarsi: per questo motivo, gli investigatori stanno scavando non solo nella vita privata del 36enne Ponzo ma anche nelle attività che aveva avviato da tempo in Costa Rica. (agg. di R. G. Flore)

UN TESTIMONE, "ESECUZIONE A FREDDO"

Orrore in Costa Rica: emerge la notizia due giorni dopo dell’agguato e uccisione del giovane imprenditore genovese Salvatore Ponzo davanti all’ambasciata italiana nella capitale San Josè. È stata una maxi esecuzione per il 36enne che si trovava assieme alla giovane fidanzata ecuadoriana, Toaquiza Lopez (26 anni) ora ricoverata in gravissime condizioni per ferite da arma da fuoco su tutto il corpo. Dalle prime informazioni rivelate dall’ambasciata italiana, Ponzo e la Lopez si stavano avvicinando al loro pick up dopo essere usciti dal consolato, quando all’improvviso una moto con due banditi a bordo si è avvicinata e hanno cominciato a fare fuoco con una pistola. È morto così l’imprenditore famoso in Costa Rica per aver aperto la sua attività “Tierra Nuestra Latina” con la quale esportava ananas e altri prodotti ortofrutticoli in tutta Europa. Era un’azienda giovane e all’avanguardia nella raccolta della frutta e forse proprio per la sua presenza lavorativa aveva iniziato a dare fastidio: al momento non vi sono ipotesi più concrete su di un fatto che ha sconvolto la famiglia di Ponzo e l’intera comunità italiana presente in Costa Rica.

IMPRENDITORE FREDDATO A SAN JOSÈ

Secondo quanto riportato da un testimone all’ambasciata italiana di San Josè, la dinamica dell’agguato è stata rapidissima: «Ho visto una coppia che aveva appena lasciato l’ambasciata italiana, si stavano avvicinando al loro pick-up parcheggiato lì vicino quando è comparsa una moto: sopra erano in due, il volto nascosto da un casco, uno ha estratto una pistola e ha fatto fuoco, facendoli stramazzare a terra». L’omicidio è avvenuto l’altro ieri in tarda mattinata, nella zona di Los Yoses, Monte Local: sono addirittura 20 i bossoli ritrovati di calibro 9 ma del killer ancora non si sa nulla, con i testimoni che hanno saputo dare più elementi agli inquirenti per la ricerca fitta nelle ore immediatamente successive alla strage. Come prevedibile, gli investigatori si sono presentati nello stabilimento “Tierra Nuestra Latina” alla ricerca d’informazioni che possano agevolare gli accertamenti, ma pare che i collaboratori della vittima non sono risultati granché utili.

© Riproduzione Riservata.