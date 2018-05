Eurojackpot/ Estrazione oggi n 21/2018: i numeri vincenti! (25 maggio 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 21/2018: numeri vincenti del 25 maggio 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

25 maggio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot

Il primo premio di oggi di Eurojackpot è più ricco che mai: non c'è altro gioco al mondo che ha un montepremi così alto. Nelle ultime settimane la caccia al Jackpot è stata avvincente, ma l'assalto è andato a vuoto, quindi l'occasione torna oggi, venerdì 25 maggio 2018. La dea bendata ha deciso di rendere ancor più interessante la sfida con il resto d'Europa per questa settimana, visto che in ballo ci sono 90 milioni di euro. Chi riuscirà a indovinare il 5+2 vincerà una cifra da record! Giocare è molto semplice: bisogna scegliere 5 numeri e 2 Euronumeri, poi bisogna attendere l'estrazione per scoprire la combinazione fortunata che vale il Jakpot più alto del pianeta. Per tentare la fortuna ci sono 90 milioni di buoni motivi. Se non avete già giocato la vostra schedina, siete ancora in tempo per candidarvi a diventare il prossimo milionario. E allora buona fortuna in vista dell'estrazione di oggi di Eurojackpot!

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

La settimana scorsa l'estrazione di Eurojackpot non ha avuto vincitori per quanto riguarda la categoria più ambita, il 5+2, ma non sono mancati i fortunati. Ci sono state ben quattro vincite per quanto riguarda il secondo premio, quello del 5+1: ognuno dei fortunati ha vinto 632.321,70 euro. Sette invece le vincite per quanto riguarda il 5+0, ognuna delle quali da 127.527,00 euro. L'Italia ha fatto registrare due vincite per il 4+2 da 4.959,30 euro per ognuno dei 60 fortunati. Questa è la vincita più alta realizzata nel nostro Paese. Un importo che può fare senza dubbio molto comodo, ma si può fare meglio, del resto i premi delle altre categorie ve lo hanno dimostrato. E allora concentriamoci sull'estrazione di oggi di Eurojackpot e facciamo partire il conto alla rovescia. In attesa di conoscere i numeri vincenti di oggi, ricordiamo quelli di venerdì scorso. La combinazione fortunata è stata: 1-11-23-41-44, Euronumeri 2-8.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

