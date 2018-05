Incidente a Forli: muore motociclista di 48 anni/ Fatale lo scontro con una Giulietta: operaio morto sul colpo

Incidente a Forli: muore motociclista di 48 anni. Fatale lo scontro con una Giulietta: operaio morto sul colpo. E' accaduto nella tarda serata di ieri, poco dopo le ore 22:00

Operaio 48enne morto nella serata di ieri a Forlì - LaPresse

Un incidente mortale è avvenuto nella tarda serata di ieri a Forlì. Poco dopo le 22:00, in via Solombrini all’altezza con via Calamandrei, un motociclista si è scontrato con un’auto, un impatto devastante che non ha lasciato scampo all’uomo in sella allo scooter Malaguti. La vittima è un operaio 48enne, Bouamama Abderrahmane, di origini algerine ma da tempo residente a Forlì, che aveva appena finito il suo turno di lavoro e che stava tornando a casa. Per cause ancora da chiarire, l’uomo si è scontrato violentemente contro il fianco destro di un’Alfa Romeo Giulietta, che stava svoltando in quel momento. Il centauro ha impattato contro la carrozzeria dell’auto, per poi volare contro il parabrezza della stessa e ricadere sull’asfalto.

I MEDICI SONO INTERVENUTI MA NON C'E' STATO NULLA DA FARE

Subito sono stati allertati i soccorsi, e diversi curiosi si sono avvicinati al luogo dell’incidente, ma una volta giunti sul posto, i medici hanno provato in tutti i modi di rianimare il poveretto, che però non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite riportate durante lo scontro con l’automobile. Sul luogo é intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso, e per delimitare la zona dello scontro. L’uomo, che lavora in una fabbrica vicina al punto dell’impatto, lascia una moglie (giunta anch’essa sul luogo dell’incidente), e tre figli. Sempre a Forlì, nella giornata di ieri, si era verificato un altro grave incidente, un 31enne di San Giuliano Milanese morto sull’autostrada A14.

