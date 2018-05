Incidente a Torre de’ Busi/ Muore 25enne motociclista dopo frontale con auto: tragedia nel lecchese

Incidente a Torre de’ Busi, muore 25enne motociclista dopo frontale con auto: tragedia nel lecchese. E' accaduto questa mattina presto, attorno alle ore 07:30

Incidente a Torre de' Busi: morto un 25enne

Incidente mortale avvenuto questa mattina in provincia di Lecco. A Torre de’ Busi, paesino di circa 2mila abitanti sul confine con la provincia bergamasca, un 25enne ha perso la vita dopo essersi scontrato con una Fiat Panda. Il ragazzo era a bordo di una moto, e per cause ancora da accertare, è finito frontalmente contro l’automobile che viaggiava nella direzione opposta, perdendo la vita. Come riportato da L’Eco di Bergamo, lo schianto è avvenuto precisamente in via Sonna, sulla strada che porta a Torre, quando erano le 7:30 di mattina. Il giovane è originario di Calolziocorte e probabilmente si stava recando sul posto di lavoro, in direzione Caprino. Deve aver perso il controllo della Ducati Monster su cui viaggiava all’altezza della curva dopo l’incrocio di via San Michele, finendo contro la Panda.

LE FORZE DELL'ORDINE STANNO CERCANDO DI RICOSTRUIRE L'ACCADUTO

Difficile capire se la vittima stesse procedendo ad alta velocità o meno, mentre sono da escludere eventuali "cause" atmosferiche, visto che stamattina era completamente sereno sulla zona. Una volta avvenuto lo scontro, sono subito stati allertati gli uomini del 118 di Calolziocorte, ed è giunto altresì un elisoccorso da Bergamo, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: troppo forte l’impatto con l’auto, è morto sul colpo. La polizia di stato e quella locale di Caprino, si sono fermate sul luogo dell’incidente per i necessari rilievi, di modo da ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Non è ben chiaro se il centauro si sia scontrato con una macchina, o con due vetture, come invece sostengono alcuni media locali.

© Riproduzione Riservata.