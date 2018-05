Incidente mortale a Bagno a Ripoli/ Morta la 34enne Daria Nannelli, ex calciatrice della Fiorentina

Incidente mortale a Bagno a Ripoli, morta la 34enne Daria Nannelli, ex calciatrice della Fiorentina. Lo scontro con un'automobile questa mattina, le è stato fatale

Morta la 34enne Daria Nannelli, ex calciatrice Fiorentina

Un incidente mortale si è verificato questa mattina in zona Poggio Casciano, Bagno a Ripoli, cittadina di 25 mila abitanti in provincia di Firenze (Toscana). Una ragazza a bordo di uno scooter si è scontrata con un’auto, e per la centaura non c’è stata nulla da fare. La vittima è Daria Nannelli, di anni 34, molto conosciuta in zona, nonché dagli appassionati del calcio femminile, visto che ha giocato in passato nella Fiorentina femminile, nonché nella Libertas Lucchese di Lucca. La ragazza si è scontrata con un’automobile che stava uscendo da un parcheggio, e l’impatto è stato violentissimo, non lasciando scampo alla stessa.

SI CERCA DI RICOSTRUIRE L'ACCADUTO

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, per provare a capire chi ha sbagliato: l’auto, che si è immessa sulla strada (via di Tizzano) senza dare precedenza, o la ragazza, che arrivava da San Polo in Chianti, in direzione Grassina, e che non ha appunto visto l’automobile, finendole contro. Subito dopo l’incidente sono stati allertati gli uomini del 118 e la polizia municipale; è giunto sul posto anche un elisoccorso Pegaso, ma ogni tentativo di rianimare l’ex calciatrice è stato inutile. L’incidente è avvenuto nella prima mattina di oggi, attorno alle ore 9:00; la vittima, originaria di San Polo, dopo essersi ritirata dal mondo del pallone, lavorava presso uno studio dentistico.

