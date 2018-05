La Spezia, 26enne trovato morto per strada/ Tragedia in via Borachia: sconosciute cause del decesso

La Spezia, 26enne trovato morto per strada: tragedia in via Borachia, con un passante che ha rinvenuto il corpo senza vita di un uomo alle 6.30, sconosciute le cause del decesso

Immagine di repertorio (LaPresse)

La Spezia, 26enne trovato morto per strada: tragedia nel capoluogo della Liguria. Come riportato da Il Secolo XIX, poco prima dell’alba un passante ha rinvenuto il corpo senza vita di un giovane di ventisei anni nel centro della città, in via Giuseppe e Paolo Boracchia all’altezza del civico numero 9. Alcuni passanti hanno immediatamente dato l’allarme, con una automedica del 118 che è intervenuta prontamente insieme alla Croce Gialla e ai carabinieri de La Spezia: purtroppo per il giovane, A. G., non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico ha effettuato dei tentativi di rianimazione, ma è stato costretto a constatare il decesso alle ore 6.30. Al momento non si conoscono ancora le cause della morte dell’uomo, con i carabinieri che sono sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Il Secolo XIX sottolinea che secondo le prime ricostruzioni fatte dai militari, il ventisenne viveva in uno dei grandi palazzi del quartiere, nei pressi del posto in cui è stato rinvenuto privo di vita. Secondo una primissima ipotesi, che sarà valutata nel corso delle prossime ore, il ragazzo potrebbe aver raggiunto il tetto del palazzo per poi lanciarsi di sotto nel corso della notte. Secondo una prima ricostruzione, dunque, sembrerebbe trattarsi di un suicidio, un gesto volontario al quale nessun testimone ha assistito, anche per la tarda ora in cui si è verificato. In questi minuti sono in corso gli accertamenti del caso per risalire con certezza alle cause della morte, senza escludere eventuali scenari diversi: sconcerto per la vicenda, soprattutto per la giovane età del ragazzo che ha perso la vita.

