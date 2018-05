Massacro del Circeo, il mostro Angelo Izzo: “uccidemmo Rossella Corazzin”/ “Rapita e violentata da 10 uomini”

Massacro del Circeo, nuova rivelazione choc: secondo Angelo Izzo fu rapita, violentata ed uccisa anche Rossella Corazzin, la 17enne scomparsa da Tai di Cadore.

25 maggio 2018 Emanuela Longo

Rossella Corazzin

Emergono nuovi particolari sconcertanti sul massacro del Circeo, uno dei più bui casi di cronaca italiana che si consumò in una notte di inaudita violenza, tra il 29 ed il 30 settembre 1975 in una villa di San Felice Circeo, in provincia di Latina. Se finora si credeva che il massacro del Circeo fosse delimitato al solo litorale pontino, pare invece che la violenza che armò gli autori di inauditi fatti si spinse fino al Bellunese. Stando alla rivelazione choc resa da Il Gazzettino, pare proprio che anche l'uccisione di Rossella Corazzin fosse da attribuire ai medesimi autori. Era il 21 agosto 1975 quando la ragazza di San Vito al Tagliamento (Pordenone), all'epoca appena 17enne, fece perdere le sue tracce mentre si trovava in vacanza nei boschi di Tai di Cadore. La sua scomparsa caratterizzò una lunga pagina di cronaca nera italiana e per decenni la sua famiglia si interrogò su che fine potesse aver fatto quella ragazzina dalla vita più che limpida. Il padre non ebbe mai una risposta in quanto morì alcuni anni dopo di crepacuore, per via di quell'immenso dolore. Al tempo stesso, anche la mamma Elisanna se ne andò nel 2008 senza poter sapere cosa fosse accaduto alla sua adorata figlia 17enne.

LA CONFESSIONE CHOC DI ANGELO IZZO

Sono trascorsi quasi 43 anni dai terribili fatti che furono ribattezzati con l'appellativo di massacro del Circeo e solo oggi si apprende un retroscena sconvolgente per bocca di uno degli assassini, Angelo Izzo. L'uomo è attualmente detenuto nel carcere di Velletri dove sta scontando due ergastoli per i fatti del 1975 e, come rivela Il Gazzettino, il detenuto ha deciso di rompere il silenzio e solo ora ha voluto raccontare un'altra terribile verità su quello che accadde in quel buio 1975. Alla Procura ha infatti rivelato anche le responsabilità nel rapimento e nell'uccisione della giovanissima Rossella Corazzin, la pordenonese scomparsa misteriosamente all'età di 17 anni appena un mese prima del massacro del Circeo. Secondo il racconto di Izzo, la minore fu scelta in quanto vergine e fu seguita dalla banda di criminali romani in vacanza a Cadore dai cui Boschi la giovane fece perdere le tracce. Qui sarebbe stata sequestrata e portata sul lago di Trasimeno, in provincia di Perugia dove sarebbe stata violentata dal branco di 10 uomini e successivamente uccisa. Ora il fascicolo con le nuove sconcertanti dichiarazioni di Izzo è finito sul tavolo del procuratore di Belluno Paolo Luca ma successivamente trasmessi al collega di Perugia per competenza. La procura di Roma, di contro, ha chiesto di riaprire il fascicolo per omicidio colposo.

