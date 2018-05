Monumento di Aldo Moro imbrattato/ Preso il responsabile: è un 47enne romano autista Ncc

Il monumento di Aldo Moro imbrattato

E’ stato scoperto dopo più di due mesi, l’autore della scritta che imbrattò il monumento dedicato ai Martiri di via Fani e ad Aldo Moro. Come riportato da diversi organi di informazione, a cominciare dall’edizione online del quotidiano Il Messaggero, si tratta di un uomo 47enne residente a Roma, che di lavoro fa l’autista Ncc. L’episodio risale allo scorso 22 marzo, quando sul monumento in questione venne rinvenuta la scritta B.R. in rosso, inneggiante le Brigate Rosse. L’uomo è accusato del reato di “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”, e le accuse sono state formalizzate dopo che questa mattina i carabinieri del Nucleo Investigativo, hanno eseguito il decreto di perquisizione personale e locale, con contestuale informazione di garanzia, emesso dalla Procura di Roma, nei confronti appunto del soggetto di cui sopra.

UN’INDAGINE COMPLESSA

Non è stato semplice risalire all’autore del gesto, visto che gli inquirenti si sono avvalsi dei filmati delle telecamere posizionate lungo via Fani, nonché sull’accesso e la fuga della stessa. Le riprese sono state quindi incrociate con accertamenti informatici, analisi del traffico telefonico, e di alcuni profili sui social. Alla fine è venuto alla luce il responsabile, un 47enne romano incensurato, nella cui abitazione è stata rinvenuta la bomboletta spray di colore rosso usata per la deturpazione del monumento. Dalle prime analisi, sembra che il responsabile non abbia alcun collegamento con ambienti di area eversiva.

