Orrore a Castellammare: 12enne stuprata rimane incinta/ Arrestati 4 minori di età compresa fra 14 e 16 anni

12enne stuprata da 4 minorenni a Castellammare

Un episodio terribile con protagonista una giovane ragazza, ci giunge da Castellammare di Stabia. Stando a quanto riportato da diversi organi di informazione locale, a cominciare da Metropolis, una ragazzina di 12 anni è rimasta incinta dopo uno stupro. La giovane, poco più di una bambina, era stata violentata lo scorso mese di aprile da un gruppo di quattro minorenni, tutti di età compresa fra i 14 e i 16 anni. Su ordine della Procura presso il Tribunale per i minori di Napoli, oggi sono state eseguite le ordinanze di custodie cautelari nei confronti dei quattro responsabili, che sono stati così arrestati.

ATTIRATA CON IL PRETESTO DI UNA FESTA...

La 12enne vittima di questo atto ignobile è di Gragnano, comune in provincia di Napoli di circa 30mila abitanti. La ragazza stava partecipando ad una festa fra amici a Castellammare (o forse così credeva), ma quella che doveva essere una serata di divertimenti, si trasformò ben presto in un incubo: i quattro minorenni la obbligarono infatti a spogliarsi e ad avere un rapporto sessuale con la stessa. Negli scorsi giorni la notizia della gravidanza, e ciò avrebbe fatto accelerare le forze dell’ordine, che in breve tempo hanno portato a termine le indagini, fermando il branco. I minorenni sono tutti accusati di violenza sessuale, e a breve verranno sottoposti ad un processo. A denunciarli sono stati i genitori della vittima.

