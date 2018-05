Terremoto oggi a Catania/ Ingv, sciame sismico Sicilia: scossa 3.2 vicino Milo (25 maggio 2018)

25 maggio 2018 Silvana Palazzo

Otto scosse di terremoto al di sopra della magnitudo 2.0 sono state registrate a Catania oggi, venerdì 25 maggio 2018. Lo sciame sismico è monitorato con attenzione dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), che ha segnalato poco fa la scossa che è al momento quella più intensa registrata finora. Il sisma delle 12.28 è stato di magnitudo 3.2 sulla scala Richter. L'epicentro è stato individuato a quattro chilometri da Milo, più precisamente a latitudine 37.75, longitudine 15.09 e ipocentro ad una profondità di 16 chilometri. Tra i Comuni più vicini all'epicentro del terremoto registrato in Sicilia segnaliamo Sant'Alfio, Zafferana Etnea, Santa Venerina, Giarre, Mascali, Piedimonte Etneo, Riposto, Linguaglossa, Fiumefreddo di Sicilia, Castiglione di Sicilia, Calatabiano, Trecastagni e Pedara. Al momento non ci sono segnalazioni di danni, quindi la scossa di terremoto potrebbe non aver avuto conseguenze.

SCIAME SISMICO IN SICILIA

È da qualche giorno però che si registrano scosse telluriche in Sicilia. Ieri ad esempio una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 sulla scala Richter è stata registrata nei pressi di Randazzo, sempre in provincia di Catania. Lo sciame sismico dunque è importante, ma fortunatamente di portata non preoccupante. Tra le scosse di terremoto segnalate dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ce n'è una di magnitudo 2.5 avvenuta vicino Milo, più precisamente a cinque chilometri dalla città in provincia di Catania. L'epicentro è stato individuato con più precisione con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 37.76, longitudine 15.08 e ipocentro attestato a 13 chilometri di profondità. La Sala Operativa catanese ha anche segnalato che i Comuni più vicini all'epicentro del terremoto sono Sant'Alfio, Zafferana Etnea, Giarre, Santa Venerina, Piedimonte Etneo, Mascali e Linguaglossa, gli stessi segnalati per quello di pochi minuti fa.

