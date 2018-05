Towel Day 2018/ La ricorrenza dedicata a "Guida galattica per gli autostoppisti" di Douglas Adams

Towel Day 2018, oggi 25 maggio 2018 "il giorno dell'asciugamano", la ricorrenza dedicata alla serie "Guida galattica per autostoppisti" di Douglas Adams

Douglas Adams (Wikipedia)

Towel Day 2018, oggi venerdì 25 maggio 2018 si celebra il cosiddetto “Giorno dell’asciugamano”: una ricorrenza festeggiata ogni anno dagli appassionati dei libri dello scrittore Douglas Adams. La prima celebrazione risale al 2001, due settimane dopo la morte dello scrittore (11 maggio 2018). Da quel momento in poi il Towel Day si è trasformato in una ricorrenza annuale, durante la quale i fan di Adams portano con sé tutto il giorno un asciugamano. Perché un asciugamano? Si tratta di un oggetto che assume una grandissima importanza nella famosa serie di libri “Guida galattica per gli autostoppisti”. Il 25 maggio non è l’unica data esistente per celebrare questo giorno dell’asciugamano: le altre sono l'11 febbraio (il quarantaduesimo giorno dell'anno), 11 marzo (giorno di nascita di Adams), il 4 febbraio (il 4/2), il 2 aprile (letto dagli americani come 4/2), l'11 maggio (giorno della sua morte), 22 giugno (42 giorni dopo la morte) e il 18 ottobre (il quarantaduesimo giovedì del 2001).

TOWEL DAY 2018

Douglas Adams è stato tra gli scrittori più amati di sempre, con i suoi libri che sono entrati nel cuore del pubblico britannico ma non solo. Anche sceneggiatore e umorista, l’autore di Cambridge è divenuto famoso per la serie di romanzi “Guida galattica per gli autostoppisti”, nata inizialmente come radio commedia della BBC per poi diventare una trilogia di cinque romanzi. Un successo enorme per Douglas Adams, con l vendita di oltre 15 milioni di copie. Dalla serie di romanzi è stata tratta anche una serie televisiva, un fumetto, un gioco per computer fino a diventare un film nel 2005, diretto da Garth Jennings. Come riporta Mondo Fox, il Towel Day verrà celebrato anche in Italia e sono due gli eventi da segnalare: uno a Chianciano Termen, in Toscana, in occasione della Starcon Italia, l’altro a Torino, nel pub irlandese The Eagle House.

© Riproduzione Riservata.