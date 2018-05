ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Mattarella, irritazione sulla lista dei Ministri di Conte (25 maggio)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Mattarella, irritazione sulla lista dei Ministri. Champions League, Kiev accoglie Real Madrid e Liverpool (25 maggio 2018)

25 maggio 2018 Fabio Belli

Mattarella

L'irritazione di Mattarella per la lista Ministri del Premier: nodo Savona

Trapela una certa "irritazione" del Presidente della Repubblica, dopo le interviste di Di Maio e Salvini soprattutto relativamente alla scelta dei ministri da parte del premier incaricato Conte. Tutto nasce dalla "blindatura" dei partiti verso l'economista Savona, dato per certo come ministro dell'economia. Il presidente Mattarella interpreta questa blindatura come una palese interferenza sulle funzioni del premier, premier a cui compete costituzionalmente la scelta del proprio esecutivo. Intanto Conte dopo le polemiche che lo hanno colpito ha terminato il suo giro di consultazioni con i partiti, già pronta da molto la lista dei ministri che probabilmente sarà sottoposta al Presidente della Repubblica entro la fine della settimana.

Antonello Montante trasferito in carcere

Nonostante il reiterato divieto imposto ad Antonello Montante che derivava dall'imposizione della misura del custodia domiciliare, lo stesso Montante si dava da fare per inquinare le prove. Per questo motivo la Procura di Caltanissetta ha disposto l'accompagnamento coattivo presso una struttura carceraria. Il presidente di Sicindustria che è accusato dagli investigatori di aver creato una struttura di spionaggio parallela, già nel momento dell'arresto provò a distruggere prove determinanti. La consapevolezza dei poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta dell'ingresso nella casa di Montante di persone non autorizzate, ha fatto scattare la richiesta del trasferimento in carcere, richiesta avallata dal giudice per le indagini preliminari. Domani dall'inchiesta potrebbero emergere nuovi particolari, stante la trasferta a Roma dei magistrati tendenti a sentire l'ex presidente del Senato Renato Schifani e l'ex capo dei servizi segreti Arturo Esposito.

Trump cancella il vertice di Singapore

Sbandierato come una grandissima vittoria il vertice di Singapore è stato annullato in maniera unilaterale da Donald Trump. L'inquilino dello studio ovale ha deciso la frenata dopo alcune dichiarazioni della vice ministra degli esteri orientali contro il vice presidente Pence. La decisione è stata comunicata al mondo, e alla Corea, tramite una missiva rilasciata alla stampa. Trump nella lettera pur lasciando aperto uno spiraglio è alquanto vago su ciò che pensa. La decisione arriva dopo lo smantellamento definitivo del sito nucleare di Punggye-ri.

Scontro treno-Tir in provincia di Torino

Un violentissimo scontro è avvenuto in provincia di Torino, che ha portato alla morte di due persone. Tutto è avvenuto quando un trasporto eccezionale su un TIR con targa straniera ha occupato i binari del treno. La lentezza nel superare l'ostacolo e il sopraggiungere del convoglio che da Torino portava gli ultimi pendolari a Ivrea è stata fatale. L'impatto violentissimo ha portato al deragliamento delle carrozze. Tra le lamiere è rimasto esanime il macchinista mentre a terra è morto un uomo addetto alla scorta tecnica. Immediatamente la linea è stata bloccata, sul posto sono giunte decine di ambulanze che hanno trasportato i 23 feriti in ospedale, tra di loro 2 versano in gravissime condizioni. La procura di Ivrea ha sottoposto a sequestro i binari, allo stesso tempo ha messo sotto inchiesta il camionista, un uomo di origini lituane.

Champions League, Kiev accoglie Real Madrid e Liverpool

Cresce l'attesa per la finalissima di Champions League tra Dinamo Kiev e Liverpool, sabato sera a Kiev. La Capitale ucraina ha accolto le due squadre e si prepara anche all'invasione dei tifosi. Che sarà però meno massiccia del previsto: prezzi alle stelle, trasferimenti e logistica complicata e scarsa ricettività alberghiera hanno scoraggiato molti supporters, sia spagnoli sia inglesi. Alla fine però sabato sera Kiev dovrebbe colorarsi per quella che è la riedizione della finalissima del 1981.

